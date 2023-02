Itinérance et froid: «pas évident» selon des organismes

Les organismes qui viennent en aide aux sans-abris sont particulièrement actifs en cette période de grand froid, notamment dans les régions où il y a peu de points de chaleur accessible la nuit.

«On a toujours peur qu'il y ait des engelures ou des décès», a lancé Karine Trahan, directrice d'Escouade Itinérance, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Des tournées ont lieu aux quatre coins de la région pour offrir des services aux personnes en situation de vulnérabilité.

«On s'assure que tout le monde est au chaud avec des manteaux, des gants et de coussins chauffants», a expliqué Justine Boulay, stagiaire auprès de l'organisme Escouade Itinérance.

Or, la situation demeure complexe à l'extérieur de Trois-Rivières et Shawinigan où «il n'y a pas d'hébergement, ni de point de chaleur ou de lit d'urgence dans la MRC de Maskinongé», a rappelé Mme Trahan.

Son organisme offrira pour les prochaines nuits des transports vers les refuges situés dans les villes centres de la Mauricie, mais ce ne sont pas tous les sans-abris qui accepteront d'être déplacés.

«Changer de région, ce n’est pas évident. Ils ont leur routine et leurs intervenants en région, ils ne veulent pas de changement», a-t-elle rappelé.

Le problème d'itinérance préoccupe l'Union des municipalités du Québec, qui a formé un comité pour trouver des pistes de solutions. Une première rencontre a eu lieu lundi dernier.

«De plus en plus des municipalités remarquent une hausse de personnes itinérantes. C'est devenu un enjeu national causé par la pénurie de logements, mais aussi les problèmes de santé mentale. On trouvait pertinent que le milieu municipal se pose des questions et tente de trouver des solutions», a affirmé Patrick Lemieux, conseiller aux communications à l'UMQ.

Le comité de l'UMQ prévoit organiser un sommet sur l'itinérance l'automne prochain.