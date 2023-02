Jason Derulo se casse le pied avant sa performance au Super Bowl

L’interprète de Talk Dirty se serait blessé alors qu’il jouait au basketball il y a trois semaines.

Une photo publiée par TMZ montre d'ailleurs Jason Derulo se promenant avec une béquille. Selon le site, il aurait atterri sur le pied de quelqu’un pendant le match et aurait subi une petite fracture et un ligament déchiré.

Des informateurs ont déclaré que l'artiste de 33 ans avait été opéré et reçu des injections de cellules souches pour accélérer son temps de récupération. Il suivrait désormais une thérapie physique tous les jours.

Jason Derulo et The Black Keys sont annoncés en tête d'affiche du NFL TikTok Taligate, la soirée d’avant-match de la ligue de football américaine, avant le Super Bowl LVII State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, le 12 février. Selon des sources, il assurera sa performance, qu’il soit complètement rétabli ou non.

Rihanna sera la tête d’affiche de la mi-temps, tandis que le chanteur country Chris Stapleton interprétera l’hymne national. Lors de l’événement d’avant-match, Kenneth «Babyface» Edmonds chantera America the Beautiful et la star d’Abbott Elementary Sheryl Lee Ralph interprètera Lift Every Voice and Sing.

Jason Derulo n’a pas encore parlé de sa blessure.