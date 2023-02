L'air pollué augmenterait le risque de dépression et d'anxiété

Selon une nouvelle étude, les gens qui vivent dans une zone très polluée augmentent leur risque de dépression et d'anxiété.

L'étude, publiée mercredi dans la revue JAMA Psychiatry, a révélé que les personnes exposées à de plus grandes quantités de plusieurs polluants atmosphériques pendant une longue période avaient un risque accru de dépression et d'anxiété.

La pollution particulaire, également connue sous le nom de matière particulaire, est le mélange de gouttelettes solides et liquides flottant dans l'air, selon l'Agence américaine de protection de l'environnement. Il peut prendre la forme de saleté, de poussière, de suie ou de fumée. Les centrales électriques au charbon et au gaz naturel le créent, tout comme les voitures, l'agriculture, les routes non pavées, les chantiers de construction et les incendies de forêt.

La pollution par le dioxyde d'azote est le plus souvent associée aux sous-produits de combustion liés au trafic. Les oxydes d'azote sont également rejetés par la circulation, ainsi que par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz naturel.

La plus petite matière particulaire incluse dans la nouvelle étude, PM2,5, est si petite qu'elle peut traverser les défenses habituelles de votre corps.

Au lieu d'être expulsée lorsque vous expirez, elle peut rester coincée dans vos poumons ou entrer dans votre circulation sanguine. Les particules provoquent une irritation et une inflammation et peuvent entraîner des problèmes respiratoires. L'exposition à long terme peut provoquer un cancer, un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque; il pourrait également aggraver l'asthme, et il a longtemps été associé à un risque plus élevé de dépression et d'anxiété.

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont examiné les dossiers de 389 185 personnes de la UK Biobank, une base de données biomédicale à grande échelle d'un demi-million de volontaires divers. Au cours de la période d'étude, 13 131 ont reçu un diagnostic de dépression et 15 835 ont reçu un diagnostic d'anxiété.

Ceux qui vivaient dans des zones où les niveaux de pollution étaient plus élevés étaient plus à risque de dépression et d'anxiété, même lorsque les niveaux de pollution étaient inférieurs aux normes de qualité de l'air du Royaume-Uni.

Le risque d'anxiété lié à la pollution au PM2,5 était plus fort chez les hommes que chez les femmes.

L'étude ne peut pas déterminer la raison du lien global, mais d'autres ont découvert que l'exposition à la pollution de l'air peut affecter le système nerveux central, provoquant une inflammation et endommageant les cellules du corps.

Les auteurs de l'étude espèrent que la recherche encouragera les gouvernements à faire ce qu'ils peuvent pour réduire l'exposition de la population à la pollution.