Le SPVM recherche des victimes potentielles de Cafer Tanner

La police de Montréal recherche des victimes potentielles d’un homme qui aurait suivi des femmes pour les agresser sexuellement en plus de leur offrir de l’argent en échange des services sexuels.

Cafer Tanner, 63 ans, a été arrêté jeudi dernier et a comparu le lendemain au palais de justice de Montréal sous des accusations d’agression sexuelle et d’obtention de services sexuels moyennant rétribution.

Il est soupçonné d’avoir agressé deux femmes lors de deux événements distincts ayant eu lieu durant la période des Fêtes.

L’une des agressions sexuelles présumées a eu lieu dans l’avant-midi du 26 décembre. Vers 10h50, Cafer Taner aurait abordé une femme dans un abribus du secteur de Montréal-Nord et l’aurait ensuite suivie dans l’autobus.

«Durant le trajet, il aurait commis des gestes à caractère sexuel en plus de demander à la femme de lui faire parvenir des photos explicites et de solliciter des services sexuels, moyennant de l’argent», a indiqué le SPVM dans un communiqué.

L’enquête a démontré que Taner aurait répété le même manège à l’égard d’une autre femme.

Le suspect a la peau basanée et s’exprime en français et en anglais. Il mesure 1,70 mètre (5 pi 6 po) et pèse 50 kg et pèse 110 lb. Il a les cheveux gris et bruns et porte une moustache fournie et grisonnante.

Toute personne qui aurait été victime de cet individu est invitée à se rendre au poste de police de son quartier.

Les gens qui détiendraient des informations au sujet de Cafer Taner peuvent quant à eux communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.