Lil Wayne, Jack Harlow et Lil Baby à Metro Metro

Lil Wayne, Jack Harlow et Lil Baby seront les têtes d’affiche de la 3e édition du festival Metro Metro, qui se tiendra les 19, 20 et 21 mai sur un nouveau site compris entre le Stade olympique et le Stade Saputo.

Le nouveau terrain de jeu de l’événement organisé par Olivier Primeau permettra de pratiquement doubler la capacité d’accueil, de 23 000 à 42 000 spectateurs par jour.

PHOTO COURTOISIE

Olivier Primeau voulait en effet que Metro Metro accueille plus d'adeptes de hip-hop et il souhaitait aussi régler les enjeux liés à la sécurité ainsi qu’au son, histoire de faire bon voisinage. Cette fois, les deux scènes seront dirigées vers le nord-est, donc vers le parc industriel situé à l’est de la rue Viau.

L’édition 2023 accueillera aussi Bia, Coi Leray, Cordae, Destroy Lonely, Fivio Foreign, Lil Skies, Lil Tjay, Metro Boomin, Nav, Ski Mask the Slump God et Yeat.

Il y aura aussi des invités spéciaux, soit The Kid Laroi, Homixide Gang, Killy, Murda Beatz, Tiacorine, DawaMafia, Gros Big, Guessmi, Mikezup, Mischa, Mr. Severe, Naomi et Sarahmée, en plus de DJ Chloe Lallouz, DJ Kleancut, DJ Mansa, DJ Niabi, DJ Quest et DJ Star Q.

Une autre vague d’annonces permettra d’ajouter une quinzaine d’artistes, dont plusieurs Québécois, a promis Olivier Primeau en entrevue avec l’Agence QMI, mercredi.

La mise en vente des billets est prévue vendredi, à 12 h.