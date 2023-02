Montréal en lumière: célébrer la nordicité urbaine

Montréal en lumière veut, pour sa 24e édition, embrasser plus que jamais la nordicité urbaine de la ville et entraîner les gens à jouer dehors.

Patin, gastronomie, musique et spectacles, les organisateurs ont mis la gomme cette année pour célébrer l’hiver en plein cœur de la ville. En plus des habituelles œuvres lumineuses interactives et du retour de la grande roue Loto-Québec, des glissades sur l’escalier de l’Esplanade de la Place des Arts ont été ajoutées sur le site.

Contrairement aux années précédentes, la programmation extérieure de l’Esplanade tranquille de la Place des Arts, qui a été dévoilée mardi matin, comptera beaucoup moins de concerts ou de spectacles, mais davantage de performances déambulatoires.

«La particularité de cette année c’est qu’il y aura de l’animation, des déambulateurs, des percussions brésiliennes. Ce sont tous des artistes de haut niveau, mais plus dans la performance ou dans l’animation que dans le spectacle», a souligné Jacques Primeau, directeur général de Montréal en lumière en entrevue avec l’Agence QMI.

«L’idée était de pousser l’expérience active. D’offrir quelque chose qui attire l’attention et qui est impressionnant, et de créer un site où il y a toujours quelque chose qui se passe et qui rend la visite plus vivante qu’être seulement en mode spectateur», a-t-il ajouté.

En tout, c’est environ 85 artistes qui se produiront à l’extérieur pour plus d’une centaine de représentations.

Photo courtoisie, Frédérique Ménard-Aubin

Le patin au premier plan

La patinoire de l'Esplanade tranquille offrira cette année le patin libre, ainsi que quelques spectacles et activités pour toute la famille, comme «les fées lumineuses Space-Bianca», qui jonglent habilement sur leurs patins, et les performances du Red Lips District, une troupe de patineurs professionnels qui partagent leur passion pour le patin et s’adonneront à un «dance battle».

Le sentier de patin, qui offre une vue imprenable sur la ville, a pour sa part été amélioré et son chalet agrandi.

La musique accompagnera encore une fois les patineurs sous différents genres et thématiques: pop, électro, hip-hop, incluant une soirée demandes spéciales. Des projections seront diffusées sur les bâtiments avoisinants et des jeux de lumière orneront le site.

Pour la soirée d’ouverture, le 16 février à partir de 19 h, la troupe de Kevin Lapierre (Cirque du Soleil, 7 doigts) présentera un spectacle de sauts de barils et d'acrobaties sur glace. Il sera suivi d’une performance de patinage artistique en couple.

Photo courtoisie, Frédérique Ménard-Aubin

Le retour de la gastronomie

Une vingtaine de chefs étrangers, dont bon nombre sont Scandinaves, ont accepté l’invitation lancée par les organisateurs, sous les recommandations de chefs québécois.

D’ailleurs, plusieurs des événements gastronomiques annoncés ont déjà trouvé preneurs. «Il y a un retour en force [de l’engouement pour ces événements] ça c’est évident! Et on voit que ça évolue», a souligné M. Primeau.

«Avec le quartier gourmand, on rejoint toutes les thématiques qui sont abordées ces dernières années, comme l’accessibilité aux produits locaux, aux produits bio ou à la cuisine végane. On suit toutes les nouvelles tendances et les chefs veulent les mettre de l’avant cette année», a-t-il poursuivi, ajoutant que la question environnementale n’était jamais étrangère.

Certains espaces de rencontre intérieurs et/ou couverts ont aussi été ajoutés, notamment l’espace pique-nique où quatre personnes pourront casser la croûte dans l’une des serres chauffées, installées sur la rue Sainte-Catherine. Les participants pourront s’y faire livrer un repas de la halle gourmande Le Central, qui développera un menu exclusif pour l’activité.

La semaine de relâche sera aussi plus faste cette année. Les organisateurs ont augmenté la quantité d’activités extérieures gratuites.

En parallèle, la programmation intérieure, qui avait déjà été annoncée, inclut une vingtaine de concerts, notamment de Riopelle Symphonique (Salle Wilfred-Pelletier), Zach Zoya (Studio TD), Passe-Partout (Théâtre Maisonneuve) et Bon entendeur (MTelus).