Nouvelle entente entre une compagnie minière et une communauté autochtone

La doyenne des compagnies minières sur la Côte-Nord, IOC, vient de s’entendre avec une cinquième et dernière communauté autochtone, la Nation Naskapi de Kawawachikamach.

Les relations entre les compagnies minières et les peuples autochtones ont radicalement changé au cours des dernières années.

Des ententes de type «répercussions et avantages» sont régulièrement signées pour corriger les erreurs du passé.

La Compagnie minière IOC et la Nation ont signé une entente nommée « Aganow » qui signifie «minerai de fer» en Naskapi.

Le but est d’établir une nouvelle relation avec la communauté basée sur le dialogue et la collaboration. Des compensations, dont le montant n’est pas dévoilé, seront versées à cette communauté près de laquelle IOC a exploité une mine entre 1954 et 1982.

«Durant cette période d’opération là, la compagnie n’a pas vraiment porté assez attention aux besoins et réalités culturelles. L’idée, c’est de reconnaître le fait qu’on aurait pu faire beaucoup mieux», a indiqué la chef des opérations de la Compagnie minière IOC, Chantal Lavoie.

Comme les autres entreprises qui ont signé ce type d’entente avec des nations autochtones, la Compagnie minière IOC a fait valoir les éléments visant à améliorer les relations avec les peuples avec qui elle cohabite.

L’entente, conclue après deux ans de négociations, devrait permettre de favoriser la participation des Naskapis aux activités de la minière, notamment par la formation de travailleurs et la création de projets environnementaux. Selon IOC, elle contribuera à la promotion de la culture des Naskapis, et à combler des besoins d’hébergement.

La signature de cette entente qui est confidentielle clôt un chapitre de l’histoire des relations, parfois tendues, entre la Compagnie IOC et les peuples autochtones. Depuis 2014, quatre ententes du genre ont été signées entre IOC et cinq communautés présentes sur le territoire où elle exerce ses activités.