Olymel ferme deux autres usines au Québec

Olymel annonce la fermeture de ses usines de Blainville et de Laval, ce qui entraînera la suppression de 170 emplois.

La date de cessation des opérations a été fixée au 28 avril prochain, a annoncé l’entreprise de transformation de porc et de volaille, dans un communiqué mercredi.

Les usines de Blainville et de Laval comptent respectivement des effectifs de 134 et de 36 employés.

Ces deux établissements sont spécialisés dans la production de jambons, pâtés et charcuteries commercialisés sous diverses marques dont notamment La Tour Eiffel et Nostrano.

«La plupart de ces marques seront maintenues et les volumes de production seront répartis dans d'autres établissements d'Olymel, principalement dans les usines de surtransformation de porc. Le sort des immeubles abritant les deux établissements fera ultérieurement l'objet d'une évaluation d'ici la fermeture définitive», a-t-il précisé.

«La décision de fermer [ces usines] s'inscrit dans le cadre de la réorganisation entreprise il y a plus d'un an et s'explique par la capacité de plusieurs autres usines à rapatrier la production de ces deux établissements dans le but de réaliser des économies et des gains d'efficience. Je sais qu'il s'agit d'une décision difficile pour les employés touchés mais je tiens à leur réitérer notre ferme intention de relocaliser ceux qui le souhaitent au sein des divers autres établissements d'Olymel», a déclaré le président-directeur général d'Olymel, Yanick Gervais.