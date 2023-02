Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a annoncé à l’émission «Le Bilan» avec Paul Larocque que son parti allait finalement appuyer la nomination de Benoît Dubreuil au poste de Commissaire à la langue française.

Québec solidaire s'était d'abord opposé à cette nomination en décembre dernier, avant d'accepter la proposition de la CAQ de rencontrer son unique candidat pour le poste.

«On a pris le temps de rencontrer M. Dubreuil. [...] On va voter en faveur de sa nomination dans les prochains jours, parce qu’on a été rassuré sur certains éléments. On ne va pas non plus signer un chèque en blanc, ne vous inquiétez pas», assure Gabriel Nadeau-Dubois.

Il précise que QS n’était pas prêt à procéder auparavant en raison d’écrits «très critiques envers l’immigration» qui ne reflétaient pas les valeurs du parti, en référence à l'essai Le remède imaginaire – Pourquoi l’immigration ne sauvera pas le Québec, que Benoît Dubreuil a coécrit.

La rencontre entre les solidaires et le candidat au poste de commissaire a cependant permis de rassurer le co-porte-parole sur les positions actuelles de M. Dubreuil.

QS prône le dialogue

C'est aussi sous le signe du dialogue que le parti cherche à aborder la controversée nomination d'Amira Elghawaby à titre de représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie.

«C’est la preuve que quand on mise sur le dialogue, quand on rencontre le monde, qu’on se parle dans le blanc des yeux et qu’on échange sur nos idées, ben on peut cheminer. On l’a fait avec M. Dubreuil, et c’est pour ça qu’on souhaite avoir une rencontre avec Mme Elghawaby», explique-t-il.

Mercredi, la CAQ, le PLQ et le PQ ont critiqué la position de QS dans ce débat après que les solidaires se soient abstenus de voter en faveur d'une motion du gouvernement demandant la révocation de Mme Elghawaby.

