Services de la SAAQ paralysés: leur voyage en Floride retardé

La mise sur pause de plusieurs services à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) en raison d’un virage numérique cause des maux de tête à bien des Québécois.

C’est le cas de Robin Lavoie et Kathleen Théberge, de Saint-Just-de-Bretenières, en Chaudière-Appalaches, qui devaient partir jeudi matin pour un voyage de deux mois en Floride, à bord de leur véhicule récréatif.

Mais voilà, depuis le 26 janvier dernier, il est impossible de sortir un véhicule de l’entreposage, en raison des travaux du système informatique.

« On est pris dans le gros système, on ne peut rien faire. On ne peut pas déremiser notre véhicule », a expliqué M. Lavoie.

Le couple prépare ce voyage depuis onze mois déjà. Le terrain de camping est payé et leurs employeurs sont avisés de leur départ.

« Ça amène beaucoup, beaucoup de frustration et beaucoup de contraintes. »

Le couple déplore le manque de communication de la part de la SAAQ.

« À l’origine, le système disait que le service en ligne ne serait pas disponible, alors on a dit on va aller en succursale pour remettre notre véhicule en ordre. Mais, en ligne voulait dire aussi que les succursales n’étaient pas disponibles.»

Selon eux, la société d’État aurait dû mieux prévoir les exceptions, mais aussi mieux prévenir la population de ce qui allait se passer.

« Si on écoutait les consignes de partir juste le 20 février, ça serait 3 semaines de moins à nos vacances qui sont prévues depuis 11 mois», s’est désolée Mme Théberge.

« Ces réservations-là, si on fait des annulations, il y a des frais qui sont encourus aussi », a ajouté M. Lavoie.

Afin de pouvoir partir le plus rapidement possible, le couple tente depuis deux jours de se procurer une lettre d’autorisation qui lui permettrait de circuler avec son véhicule récréatif en attendant de pouvoir procéder à son déremisage sur le nouveau portail internet le 20 février prochain.

« Pour avoir la lettre, on ne sait pas quand on va pouvoir l’avoir, il va falloir se présenter dans les bureaux de la SAAQ avec des preuves de réservations de nos terrains de camping ou de nos hébergements et les documents que ça prend pour déremiser. »

Depuis le 26 janvier dernier, et ce jusqu’au 20 février prochain, de nombreux services de la SAAQ sont indisponibles le temps de mettre sur pied le nouveau service en ligne SAAQclic.

- Avec les informations de Sébastien Dubois, TVA Nouvelles