Sobriété énergétique: des incitatifs plutôt que des pénalités pour les résidences

La sobriété énergétique passera par des incitatifs pour les consommateurs résidentiels, assure le superministre Pierre Fitzgibbon. Contrairement aux entreprises, il n’entend pas imposer des tarifs plus élevés aux maisons énergivores.

« Quand on parle des consommateurs, pourquoi ne pas charger sa voiture électrique à deux heures le matin et, en même temps, partir le lave-vaisselle, et on va charger moins cher peut-être. Parce que la problématique qu’on a, avec le Québec, c’est la pointe. Alors, il y a des moyens de continuer à promouvoir la sobriété énergétique sans surtaxer les consommateurs », a déclaré M. Fitzgibbon mercredi, à sa sortie du conseil des ministres.

Vendredi dernier, le premier ministre François Legault a annoncé que les entreprises qui refusent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre devront, à l’avenir, payer un tarif plus élevé.

Toutefois, il avait du même souffle semblé contredire son ministre qui ouvrait la porte en décembre dernier à imposer une tarification dynamique pour les clients résidentiels.

Celle-ci, précise maintenant Pierre Fitzgibbon, s’appliquerait uniquement dans le sens d’un incitatif. « Ce que M. Legault a dit la semaine passée, je pense que ce n’est pas en dichotomie avec ça. », assure-t-il.

Malgré tout, le volet résidentiel demeure « la priorité numéro un » pour réduire la consommation d’électricité au Québec.

Ainsi, la structure tarifaire peut être revue de façon « constructive », plaide-t-il. « Mais toute cette discussion-là va s’insérer dans un projet de loi potentiel, à venir, l’année prochaine ou à la fin de l’année », explique le ministre.

« Mais avant d’arriver là, il y a des audiences, il faut consulter. On ne fera pas ça sur le bord d’un bureau, au bureau du premier ministre. Je pense que c’est tellement sensible à la population, à juste titre, on va définitivement avoir des consultations », dit Pierre Fitzgibbon.