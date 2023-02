Tom Brady annonce sa retraite «pour de bon»

Le quart-arrière Tom Brady a affirmé mercredi avoir mis fin à sa carrière et qu’il ne jouera plus dans la NFL.

Dans une vidéo diffusée en matinée sur son compte Twitter, la vedette de 45 ans a confirmé ses intentions. Ayant changé d’avis après avoir annoncé sa retraite après les éliminatoires l’an passé, il juge toute volte-face impossible cette fois.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

«Je vais droit au but immédiatement : je me retire, pour de bon. La dernière fois, le processus a été lourd et j’ai voulu vous en informer rapidement. [...] Merci à chacun d’entre vous pour votre soutien», a-t-il notamment précisé.

Brady a annoncé son départ une première fois exactement un an auparavant, le 1er février 2022.

Cependant, il a quelques semaines plus tard choisi de revenir au jeu avec les Buccaneers de Tampa Bay, la formation pour laquelle il a évolué au cours des trois dernières campagnes.

Cependant, sa décision n’a pas été la meilleure.

Ayant vécu des mois mouvementés, entre autres à cause de son divorce avec Gisele Bundchen, le numéro 12 a obtenu des résultats mitigés sur le terrain. Les «Bucs» ont certes accédé aux éliminatoires, mais ils peuvent remercier la faiblesse de leur section.

Une fiche de 8-9 a suffi pour terminer au sommet de la division Sud de l’Association nationale.

Tampa Bay a ensuite perdu au premier tour contre les Cowboys de Dallas.

L’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a complété 66,8 % de ses passes en 2022 pour des gains de 4694 verges, 25 touchés et neuf interceptions.

Illustre parcours

Celui ayant été sélectionné au 18e tour du repêchage 1995 du baseball majeur par les Expos de Montréal a certes fait le bon choix en misant plutôt sur une carrière au football.

Considéré par plusieurs observateurs comme le «G.O.A.T.» (en anglais, «The Greatest Of All Time»), il est le pivot ayant obtenu le plus grand nombre de victoires au Super Bowl avec sept gains en 10 participations.

Il constitue également le seul joueur ayant décroché le titre dans trois décennies différentes et a mis la main sur le prix de l’athlète par excellence de la finale cinq fois.

Brady est le meneur de l’histoire de la NFL avec 89 214 verges par la voie aérienne et 649 passes de touché. Ayant disputé la première de ses 23 campagnes en 2000, il a mené les «Pats» vers le titre du Super Bowl à sa deuxième année, après avoir pris les commandes comme quart numéro 1.

À deux occasions, il a dépassé le plateau des 5000 verges, incluant en 2021 avec les Buccaneers.

Dans la campagne antérieure, il a remporté son dernier championnat de la NFL en carrière.