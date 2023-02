Trois rappeurs disparus l’annulation de leur concert à Détroit

Trois rappeurs sont portés disparus depuis dix jours après l’annulation de leur concert dans un club à Detroit, au Michigan.

Montoya Givens et Dante Wicker, âgés de 31 ans, et Armani Kelly, 28 ans, qui devaient se produire dans un club le 21 janvier n’ont plus donné signe de vie depuis, alors que leurs téléphones étaient injoignables.

«Nous avons compris que la performance a été annulée, et à partir de là, nous avons juste beaucoup de questions sans réponse que nous essayons de découvrir», a déclaré l’agent Michael McGinnis, cité par CNN.

Le véhicule du chanteur de 28 ans a été retrouvé deux jours plus tard grâce à l’implication de sa mère dans les recherches, avant que l’information sur la disparition des artistes ne fasse boule de neige dans les médias locaux.

Les familles des victimes sont sans nouvelles du trio de rappeurs et la police qui poursuit ses investigations demande toujours l’aide du public pour démêler l’écheveau de cette disparition intrigante.