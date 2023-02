Une école secondaire offre 20 000$ à ses élèves pour réaliser des projets

Dix équipes d’une école secondaire privée de Trois-Rivières ont compétitionné entre elles pour présenter un plan entrepreneurial afin d’améliorer leur école et remporter les 20 000$ qui leur permettront de réaliser leur projet.

«Ils étaient très bien préparés. On a eu de super présentations. On ne pouvait pas demander mieux», s’est réjoui mercredi Bernard Gauthier, l’un des membres du comité de parents du Séminaire Saint-Joseph.

Cette année, les élèves du Séminaire Saint-Joseph ont été invités à développer leur fibre entrepreneuriale en proposant un projet pour améliorer leur école devant un panel de dragons. Ils disposaient d’un montant de 20 000$.

Terrain de basket-ball extérieur, uniforme de cheerleading, terrain de volley-ball: comme de véritables entrepreneurs, chacune des dix équipes a préparé un plan, un budget, une liste du matériel nécessaire et a même pensé aux impacts de leur projet sur la vie étudiante.

«On va enlever tous les ordinateurs qui sont là, et on va tout remplacer le mobilier. Comme ça, ça va devenir une salle super belle, on va avoir juste des jeux de société», a expliqué la jeune Sarah-Ève Rheault, qui voudrait transformer un laboratoire informatique qui n'est plus utilisé en salon ludique.

Elle et ses coéquipières voulaient briser l'isolement entre les élèves et laisser de côté la technologie en s'inspirant du modèle des bars ludiques Randolph, de plus en plus populaire.

Se disant impressionné par les jeunes, l'ex-dragon Gaétan Frigon fera partie du panel de délibération.

«C'est d'avoir un œil étudiant sur des choses que, d'habitude, c'est strictement les professeurs qui s'en occupent», a-t-il commenté.

Les gagnants seront dévoilés la semaine prochaine et pourront réaliser leur projet avant la fin de l'année.

-Avec les information d'Amélie Simard-Blouin, TVA Nouvelles