Une possible mise en accusation directe à venir contre Marc-André Grenon

Le dossier du meurtre de Guylaine Potvin pourrait passer sur la voie rapide alors que le DPCQ a indiqué mercredi son intention de déposer une mise en accusation directe, procédure qui aurait pour effet de renvoyer le présumé meurtrier Marc-André Grenon directement à procès.

C’est le procureur de la Couronne au dossier, Me Pierre-Alexandre Bernard, qui en a avisé le tribunal lors du retour en cour de Grenon mercredi matin. L’homme est accusé du meurtre de l’étudiante de 19 ans, survenu en avril 2000, à Jonquière.

L’acte d’accusation direct, pouvoir discrétionnaire du procureur général, a pour effet d’outrepasser la tenue d’une enquête préliminaire et ainsi accélérer le processus en renvoyant le dossier directement à procès.

Me Bernard a informé la cour et l’avocate de la défense, Me Karine Poliquin, de son intention de déposer une telle procédure à la prochaine date, qui a été fixée au 14 mars prochain.

Divulgation de preuve à compléter

L’affaire était de retour en cour mercredi matin pour faire le point sur la divulgation de la preuve. Une deuxième partie de la preuve a été communiquée à la défense, tant dans le dossier du meurtre de Chicoutimi que dans celui de la tentative de meurtre survenue à Québec.

La couronne a réitéré son intention de compléter sa divulgation de preuve dans les prochains mois.

«L’échéancier du printemps est toujours réaliste», a indiqué Me Bernard, rappelant tout de même l’ampleur du dossier. «On le sait, c’est une enquête de 22 ans qui a mené à l’arrestation de M. Grenon.»

La couronne n’a d’ailleurs pas statué sur ses intentions dans le dossier de Québec, celui de tentative de meurtre, à savoir si une procédure d’accusation directe pourrait aussi être entreprise.

Rappel des faits

Marc-André Grenon a été arrêté en octobre dernier, 22 ans après le meurtre de Guylaine Potvin.

L’étudiante avait été retrouvée sans vie dans son appartement près du Cégep de Jonquière. Elle avait été agressée sexuellement, battue et étranglée, un triste sort qui avait plusieurs similarités avec une autre affaire survenue quelques mois plus tard à Québec.

Dans ce deuxième dossier, la victime s’en est toutefois tirée, mais n’avait jamais pu identifier son agresseur. Marc-André Grenon est accusé de tentative de meurtre et d’agression sexuelle grave sur cette deuxième femme qui avait 20 ans à l’époque.

De l’ADN prélevé sur les scènes confirmait que le même prédateur était à l’origine des crimes, mais ce dernier n’avait jamais pu être formellement identifié.