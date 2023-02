VIDÉO | Une partie des États-Unis paralysée par une tempête de verglas

Plus de 200 000 Texans sont privés d’électricité en raison d’une tempête de verglas majeure qui affecte plusieurs États du sud et du centre des États-Unis.

Les conditions routières difficiles ont fait au moins deux morts, mais il pourrait y en avoir plus.

Plus d'un millier de vols dans et hors de la région de Dallas ont été annulés, rapporte CNN.

En plus des précipitations déjà tombées, de la pluie verglaçante, du grésil et des accumulations de glace devraient toucher certaines parties du Texas, de l'Arkansas et du Tennessee dès jeudi matin, ont annoncé les météorologues.

Getty Images via AFP

«Des conditions de déplacements dangereuses (en particulier pendant les trajets du soir et du matin), des dommages aux arbres et des pannes de courant sont probables dans le Centre-Sud», a tweeté le National Weather Service à Memphis mardi soir.

«Veuillez procéder avec une extrême prudence, en particulier sur les viaducs et les ponts si vous devez vous déplacer.»

Alors que la glace et le grésil recouvraient les routes du Texas mardi, les autorités ont signalé au moins deux décès liés à des accidents de voiture.

Dans le sud d'Austin, une personne est décédée mardi matin dans un carambolage de 10 voitures, a annoncé le service d'incendie de la ville.

Getty Images via AFP

Une autre personne est décédée lorsque sa voiture s'est renversée dans la ville d'Arlington, dans la région de Dallas, a annoncé la police.

Plus de 12 millions de personnes dans certaines parties du sud-est de l'Oklahoma, du sud du Missouri, du centre et de l'est de l'Arkansas, de l'ouest du Tennessee, du nord-ouest du Mississippi et du Texas sont sous le coup d'avertissements de tempête de verglas mercredi.

Getty Images via AFP

Le service météo émet des avertissements de tempête de verglas lorsque des accumulations de glace de plus d'un quart de pouce sont possibles. Mercredi, les zones d'avertissement devraient voir jusqu'à ou plus d'un demi-pouce de pluie verglaçante.

«Préparez-vous aux bris de branches d'arbres et aux pannes de courant localisées dans cette région, en plus des conditions de voyage dangereuses ou impossibles», a averti le service météorologique de Dallas.

Centaines d’accidents

Des centaines d'accidents de voiture ont été enregistrées à travers le Texas.

Les secouristes sont intervenus auprès des personnes souffrant d'hypothermie ou blessées après avoir glissé sur la glace.

La Garde nationale du Texas est prête à aider les automobilistes bloqués, à dégager les routes et à fournir des contrôles routiers, a déclaré le gouverneur Greg Abbott.

Des équipes de recherche et sauvetage se préparent aussi à intervenir.