Violente gifle en plein visage: son humiliation filmée par d’autres jeunes

Les incidents de violence qui ont presque triplé dans certaines écoles du Québec, et qui sont désormais de plus en plus filmés font toujours réagir.

Une autre vidéo violente d’humiliation obtenue par TVA Nouvelles montre l’ampleur du problème chez les jeunes. Cette agression se déroule en plein cœur de la Polyvalente Saint-Jérôme, à la cafétéria sur l’heure du dîner, le 18 janvier dernier.

Dans ce cas, une jeune fille de seulement 12 ans reçoit une violente gifle en plein visage par une autre ado. Figée par la peur pendant quelques secondes et moquée par les autres, elle finit par se lever et quitter la table où elle est assise.

Sur la vidéo, on la voit et l’entend pleurer par après.

La jeune fille a raconté en entrevue à quel point elle s’était sentie humiliée par ses amies.

«Je me suis sentie trahie par mes amies qui étaient là à ne rien faire. Triste. Envahie, humiliée. En colère. En colère, parce que je ne savais pas qu’une toute petite niaiserie allait faire une grosse affaire», raconte avec beaucoup de courage la jeune.

«Je ne mérite pas ça», ajoute-t-elle.

Son père est abasourdi par ce que sa fille a vécu.

«C’est beaucoup de tristesse au début. De l’incompréhension. Je ne peux pas comprendre pourquoi des jeunes s’en prennent à d’autres jeunes si méchamment, à l’entour à la filmer! C’était un geste prévu parce qu’ils ont commencé à filmer avant l’incident», raconte le papa qu’on ne peut identifier pour protéger l’adolescente.

La jeune femme qui a donné la gifle a été rencontrée avec ses parents puis suspendue de l’école.

Le centre de service scolaire n’a pas voulu donner la durée de la suspension. Les jeunes auteurs qui ont participé à l’incident ont aussi été rencontrés et sensibilisés.