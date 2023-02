Voici comment vous pourriez voir une comète verte rare dans le ciel mercredi

Les curieux de l’hémisphère nord auront la chance d'apercevoir une comète du système solaire alors que l’objet céleste traverse l’espace très près de la Terre pour la première fois en 50 000 ans.

Levez les yeux vers le ciel dans la nuit de mercredi à jeudi, car la comète nommée C/2022 E3 (ZTF) était auparavant visible à l’œil nu il y a près de 50 000 ans, soit à l'époque de l'Homme de Néandertal. Si vous la manquez cette fois-ci, il est peu probable que vous ayez une autre chance.

Vous n’avez pas encore vu la comète verte ZTF dans les dernières semaines? Cette nuit, c’est le moment parfait, car le 2 février 2023, la comète historique passe au plus près de notre planète.

Une proximité relative, certes, car elle passe à un peu plus de 42 millions de kilomètres de la Terre. À son plus rapproché, la comète se trouvera à moins de 26 millions, selon le planétarium Adler.

En s'approchant de la Terre, la comète est devenue de plus en plus brillante et visible. Ce mercredi, elle passe entre les orbites de la Terre et Mars autour du Soleil, à la vitesse de 207 000 km/h.

Getty Images via AFP

Depuis le 19 janvier, elle pouvait être observée sans instrument scientifique et mercredi soir, elle sera suffisamment brillante pour être vue à travers des télescopes et des jumelles.

Les comètes peuvent être difficiles à repérer dans le ciel nocturne, mais l'intrus cosmique n’a cessé de s'éclaircir à travers ses déplacements, ce qui devrait aider les gens à l'apercevoir, selon la NASA.

Les astronomes estiment que la comète possède un noyau de 1,6 km de diamètre et que ses queues s’étirent sur des millions de kilomètres. La comète verte ne présente aucun risque pour la planète.

La C/2022 E3 (ZTF) a été découverte en mars 2022 par des astronomes utilisant la caméra de surveillance de la Zwicky Transient Facility, au nord de San Diego en Californie, aux États-Unis.

AFP

Assez communes des scientifiques, les comètes sont des vestiges glacés de la formation du système solaire, il y a 4,5 milliards d’années.

La comète C/2022 E3 (ZTF) tient une longue orbite qui continuera de l'emmener dans son voyage autour du soleil et au plus profond du vaste système solaire pendant des milliers d'années.

Comment la voir?

Pour observer le passage de la comète verte, vous devrez regarder les bonnes étoiles. Il est conseillé d’observer le ciel vers la direction nord-est d’un endroit très sombre et de chercher une tache dans le ciel, ou dans les heures précédant l'aube, après que la lune a été tombée sous l'horizon.

Selon EarthSky.org, la comète passera sous Polaris, l'étoile polaire à la pointe de la Petite Ourse, et sera visible à proximité de l'étoile. Et le 10 février prochain, la comète sera très près de la planète Mars. Si vous pouvez localiser Mars brillant dans le ciel, regardez autour d'elle pour la comète.

Des cartes sont disponibles en ligne pour vous aider à localiser les points de référence, tels que Hercule, Polaris et Mars, dans le ciel nocturne. Vous pouvez également tenter votre coup auprès d’applications d'observation des étoiles, qui vous faciliteront la tâche.

Pourquoi est-elle verte?

Avec des jumelles, la comète apparaîtra comme une faible lueur verte dans le ciel. Selon la NASA, elle possède aussi «une courte queue de poussière large et une longue queue d'ions faibles».

Ses tons d’émeraude proviennent, selon les experts d’astronomie, de la présence de carbone diatomique dans le nuage de gaz qui entoure son noyau, en interaction entre la lumière du soleil.

Getty Images via AFP

Lorsque le carbone diatomique, une forme gazeuse instable de l'élément dans lequel les atomes de carbone sont liés par paires, est excité par les rayons ultraviolets, il émet de la lumière, ce qui provoque le nuage vert observé autour du noyau de la comète.

Cependant, la lumière ultraviolette peut également provoquer la décomposition du carbone diatomique. Ceci explique pourquoi la queue de la comète n'est pas verte, mais blanche.

Pour ceux qui ne peuvent pas voir la comète verte en personne, des images en temps réel à partir de télescopes contrôlés par robot en Italie et en Espagne seront diffusées sur le web.