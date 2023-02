80 km/h dans une zone résidentielle: un Montréalais acquitté d’avoir happé mortellement une aînée

Un Montréalais accusé d’avoir happé mortellement une octogénaire s’en est tiré avec l’acquittement, faute de preuve suffisante sur les raisons qui avaient poussé l’accusé à rouler à 80 km/h dans une zone résidentielle.

« Il n’y a aucune preuve démontrant la moindre intention délibérée [de l’accusé] de créer un danger pour les autres usagers de la route. Il y a eu une perte momentanée de contrôle inexpliquée », a expliqué la juge Dominique B. Joly jeudi, au palais de justice de Montréal.

Assis dans la salle d’audience, l’accusé Tigana Mbidi Kiala est resté stoïque, contrairement aux proches de la victime de 82 ans qui n’ont pas caché leur stupéfaction face à ce verdict.

Photo Michaël Nguyen

Décès tragique

C’est que le décès de Lucia Tiberio Tamburro, en octobre 2020, était tragique. Alors que la femme faisait une marche en plein après-midi, une voiture conduite par Kiala est arrivée en trombe, roulant sur le trottoir et heurtant des véhicules stationnés et même un arbre, pour finalement la happer mortellement.

Photo courtoisie, Magnolia Photo Studio

Kiala, 40 ans, avait été arrêté sur place et ensuite accusé de conduite dangereuse causant la mort. Or, s’il ne faisait aucun doute qu’il avait conduit dangereusement, encore fallait-il que son geste soit volontaire.

Et sur ce point, la juge n’a pas été convaincue.

Pas volontaire, selon la juge

Car si l’accusé conduisait depuis peu, qu’il venait de terminer une journée de travail de 12 heures quand l’accident est survenu et qu’il avait piqué un petit somme dans l’autopatrouille après son arrestation, la preuve n’était pas suffisante pour conclure qu’il s’était endormi au volant, a expliqué la juge.

En fait, il a tout simplement « perdu tout contact avec la réalité » pendant quelques secondes fatales, a-t-elle conclu après avoir analysé toute la preuve.

« L’événement tragique est un terrible accident, a commenté Me Charles Benmoyal de la défense. M. Kiala tient à réitérer son regret et à exprimer ses sincères condoléances à l’endroit de la famille et des proches de la victime. »