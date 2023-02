Alimentation électrique : Une entente historique pour Opitciwan

Après des années d'attente, la communauté d’Opiticiwan, en Mauricie, aura finalement une centrale pour produire de l'électricité à partir de la biomasse forestière. Un projet vert qui promet de nombreuses retombées.

La réserve des Atikamekw, la Société en commandite Onimiskiw Opitciwan et Hydro-Québec ont conclu une entente historique, eux qui tentaient de trouver un accord concernant l’alimentation en électricité de la communauté depuis 2009. C'est maintenant fait, et un contrat a été signé pour les 25 prochaines années, avec possibilité de prolongation de 25 ans.

Il ne reste plus que trois ans à patienter pour la mise en service d'une centrale de cogénération à la biomasse forestière à Opitciwan. La centrale assurera «une production fiable, sécuritaire, durable et renouvelable», a expliqué le chef du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, Jean-Claude Mequish.

Les résidus de la scierie, comprenant le bois, l'écorce et les copeaux, serviront à alimenter la communauté. C'est également un pas vers la fin de l'utilisation du diesel pour se chauffer et s'éclairer. Son utilisation sera d'ailleurs réduite de 85 % avec la centrale.

En utilisant les ressources de la scierie, «on assure dorénavant non seulement la stabilité financière et la sécurisation des emplois à long terme», a ajouté le vice-président de la Société en commandite Onimiskiw Opitciwan, Yvan-Rock Awashish.

«On va réduire des GES de manière significative, 83% des émissions de GES vont être effacés», a souligné la vice-présidente du développement durable et des relations avec les communautés d'Hydro-Québec, Julie Boucher.

De plus, ce sont au total 325 000 tonnes en équivalent de CO2 qui seront éliminés sur 25 ans. Un résultat comparable à ce qui serait obtenu en retirant 5 000 voitures des routes annuellement.

Non seulement la technologie permettra de réduire les émissions de gaz à effets de serre, elle créera également des emplois pour une quarantaine de travailleurs durant trois ans. De ceux-ci, 20 % proviendront de la communauté. Ensuite, l'opération de la centrale nécessitera une quinzaine d'emplois permanents, pour lesquels des membres de la communauté recevront des formations.

M. Awashish anticipe aussi des impacts positifs sur l'hébergement et l'approvisionnement avec l'arrivée de la centrale. Et c'est sans compter tous les camions lourds qui n'emprunteront plus les chemins forestiers, qui représentaient un enjeu majeur de sécurité pour les résidents. «On parle de plus de 1 700 camions de moins annuellement sur le chemin d'accès», a fait savoir M. Awashish.

Évalué à un peu plus de 60 millions $, ce projet sera inscrit dans l'histoire, puisqu'il sera le premier de ce genre dans une communauté autochtone du Québec. Il ne manque que la contribution du gouvernement du Québec et du Canada. Une rencontre est justement prévue la semaine prochaine avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon.