Bien qu’accablée par leurs révélations, Régine Laurent salue la sortie des deux anciens députés libéraux, qui illustrent selon elle la nécessité d’écouter les contrepouvoirs.

Mme Laurent réagissait ainsi à la sortie de l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui avouait lors de son passage à l’émission «La Joute», que le Parti libéral du Québec (PLQ) avait réclamé, sous Philippe Couillard, des budgets serrés alors qu’il y avait des surplus de 7,6 milliards de dollars.

M. Barrette donnait lui-même suite à la sortie de l’ancien ministre des Finances, Carlos Leitao, qui a avoué dans un balado à Gérald Fillion, avoir des «regrets» sur les compressions budgétaires.

«Finalement, Leitao et Barrette, ils ont fait œuvre utile pour nous dire: voilà ce qui se passe dans un gouvernement. Et c’est important qu’il y ait des contrepouvoirs, pour éviter que ça arrive. Des contrepouvoirs, ça veut dire qu’il y avait des journalistes – je m’en souviens –, qui disait: ça n’a pas de bon sens ce que vous faites, voici ce que ça va donner dans le réseau de la santé. Puis personne ne les écoutait», a relaté Mme Laurent à l’émission «Le Bilan».

La sortie de M. Barrette laisse néanmoins un goût amer à l’ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui avait justement dû négocier avec lui.

«La joute de cet après-midi, j’ai assisté à une téléréalité au goût amer. Ce qui me fait le plus mal, c’est quand j’ai entendu Gaétan Barrette dire qu’effectivement, les deux dernières années, il y avait des surplus, et que son gouvernement, le gouvernement de Philippe Couillard, ne voulait pas distribuer ça dans la santé, dans l’éducation, et qu’il voulait garder cet argent-là pour un futur mandat, garder cet argent-là pour faire la fête», s’est-elle indignée.

«Pendant que dans les CHSLD, les patients avaient un bain par semaine – les chanceux –, pendant que dans ces mêmes CHSLD, on leur donnait à manger de la bouillie pour les chats qu’on ne donne pas à nos chiens, pendant que les patients n’avaient pas droit aux soins... J’ai trouvé ça d’un cynisme, de dire on a l’argent, les deux dernières années, mais on ne le donnera pas aux citoyens», a-t-elle ajouté.

