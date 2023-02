Elle s'invente un diagnostic de cancer et amasse 37 000 $ via GoFundMe

Madison Russo, une étudiante américaine de 19 ans, affirmant faussement sur les médias sociaux être atteinte d’un cancer, a été arrêtée le 23 janvier après avoir fourbé plus de 400 donateurs et à leur soutirer un total de 37 000 $ via sa page GoFundMe, fermée depuis.

Selon le communiqué de presse, Russo aurait menti à propos d’un diagnostic de leucémie lymphoblastique aigue, d’un cancer du pancréas stade 2 et d’une tumeur de la taille d’un ballon de football.

L’enquête a permis d’obtenir le dossier médical de la jeune femme confirmant l’absence de ces diagnostics.

Après avoir fait le tour des photos et des vidéos de la jeune femme sur TikTok, le Dr Darien Sutton remarque certaines irrégularités.

«On peut voir que la position du port n’est pas adéquate. Aussi, le ruban utilisé pour le sécuriser n’est pas celui qu’on utilise dans un hôpital», explique-t-il.

L’étudiante a été invitée à partager son histoire avec plusieurs médias américains.

Des entreprises, des organismes sans but lucratif et des écoles ont participé à renflouer les coffres de l’influenceuse.

Tous les donateurs ont été remboursés par GoFundMe.

- Daprès les informations d'ABC News