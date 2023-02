EN VIDÉO | Un homme provoque un chameau qui se venge et le piétine à mort

Des images ont capté le moment choquant où un chameau en colère a fatalement piétiné un homme qui lui avait donné un coup de poing dans un camp pour enfants en Russie.

«L'animal n'a pas apprécié un tel traitement», ont rapporté les médias locaux à propos de l'incident mortel, qui s'est produit le mois dernier au centre de loisirs Beryozka à Omsk, en Sibérie, selon East2West news.

Le drame s'est produit après qu'un gardien nommé Yury, âgé 51 ans, a frappé le chameau en tentant de le déplacer, ce qui a rendu l’animal furieux, lequel a aussitôt attaqué le gardien, ont rapporté les médias locaux.

Sur la séquence troublante, on peut voir le gardien s'approcher du chameau de Bactriane à double bosse - qui peut peser plus de 1 100 livres - et tirer sur ses rênes. Mais l'animal, nommé Vasya, refuse de bouger, après quoi Yuri lui assène un coup de poing au visage. Il essaie ensuite de faire bouger le chameau une seconde fois, mais Vasya fait volte-face et saisit son assaillant avec les dents, puis le projette au sol.

Après avoir été malmené et piétiné pendant une longue période, on peut voir le garde allongé, immobile, dans la neige maintenant tachée de sang, tandis que le chameau continue à le pousser.

La vidéo se termine par l'arrivée d'une voiture blanche sur la scène macabre, ce qui incite la bête à interrompre son attaque.

Cependant, à ce moment-là, le gardien aurait subi un traumatisme à la tête et au corps. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais a succombé à ses blessures peu après.

Avant l'attaque, l'animal était décrit comme étant paisible. Il se trouvait souvent en présence d'enfants, toujours sans incident.

Certaines sources ont reproché au gardien d'avoir provoqué la bête en lui donnant un coup de poing.

«L'homme a payé de sa vie après avoir frappé l'animal au visage», ont déclaré des sources locales, selon E2W news.

Néanmoins, les autorités ont décidé d'abattre le chameau pour éviter de futures attaques. Les forces de l'ordre enquêtent pour savoir si l'animal était détenu légalement sur la propriété du camp.