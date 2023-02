Esti: le sens du prénom de la fille de John Legend révélé

Dans une entrevue à E! News, le chanteur de «All of Me» a révélé que sa plus jeune fille, Esti, avait été prénommée en l'honneur de sa défunte arrière-grand-mère.

Il a cependant avoué que l'hommage n'était pas intentionnel.

«Il s'avère que mon arrière-grand-mère s'appelait Esther, a déclaré la vedette. Ça n'a pas intentionnellement été fait en hommage à quelqu'un, mais une fois que Chrissy m'a parlé de cette idée, j'ai dit : "Oh, le prénom de mon arrière-grand-mère était Esther."»

Le choix de ce prénom a toutefois grandement fait réagir au Québec, puisque le mot est un sacre fréquemment utilisé.

Le deuxième prénom d'Esti, Maxine, a été choisi en hommage à la défunte grand-mère de John Legend.

«Nous voulions déjà lui donner le deuxième prénom de Maxine en hommage à ma grand-mère, dont le deuxième prénom était Maxine, a expliqué le chanteur de 44 ans. Donc, il y a beaucoup de ma famille dans ce prénom.»

Esti Maxine Stephens est née le 13 janvier dernier.

John Legend et sa femme Chrissy Teigen ont deux autres enfants : Miles, quatre ans, et Luna, six ans.