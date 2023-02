Gaspésie: Fred la marmotte est décédée

Coup de théâtre à Val-d'Espoir, près de Percé, en Gaspésie: Fred la marmotte gaspésienne a été retrouvé sans vie tôt jeudi matin alors qu'il devait faire sa traditionnelle prédiction météorologique.

Les organisateurs ont annoncé la nouvelle «en toute transparence» aux quelque 250 personnes rassemblées pour assister à la prédiction.

«C’est un véritable jour de la vie. Personne n’est éternel, pas un animal est éternel», a lancé le créateur du Jour de la marmotte, Roberto Blondin.

«Quand j’ai couché Fred cet automne, il était gras. Il avait été bien nourri au maïs et il semblait bien», a mentionné M. Blondin qui a constaté le «décès» au moment où il a tenté de le réveiller, vers 1 heure 30 la nuit dernière.

La marmotte de Val-d’Espoir en était à la deuxième génération et la relève sera prête pour la 15e édition.

«On a une petite marmotte en élevage, mais elle est trop petite pour la sortir. Ça n’aurait pas été raisonnable de la sortir par un froid comme aujourd’hui», a soutenu l’organisateur alors qu’il faisait environ – 20 degrés dans cette municipalité de l’arrière-pays de Percé.

Toutefois, des enfants ont pris la relève avec une marmotte en peluche et comme elle a vu son ombre, le printemps sera tardif.

«Il faut prendre ça avec une pointe d’humour. Ça s’est passé trop vite. Junior sera en formation en mai et aura le droit de prédire un printemps hâtif ou tardif l’an prochain», a assuré M. Blondin.

Ce décès «soudain» a assombri les festivités alors que l’événement était de retour en présentiel après deux ans sans public en raison de la pandémie.

«C’est une expérience nouvelle même si ça fait longtemps que ça existe. C’est une expérience nouvelle à chaque fois. La veille, les enfants nous disent il faut y aller. On se lève de bonne heure et on va voir la marmotte», a mentionné Nancy Vachon, une habituée de l’événement.

Comme le veut la tradition à la Chandeleur, des crêpes étaient servies aux gens qui assistaient à l’événement.