Gestion de l’offre: les produits laitiers, la volaille et les œufs prochainement protégés?

Affaibli à plusieurs reprises dans les dernières ententes de commerce international, le système de la gestion de l’offre sera bientôt protégé dans une loi.

La ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a annoncé jeudi que son gouvernement votera en faveur du projet de loi C-282 tel que déposé par le Bloc québécois (BQ).

«Ça ne devrait pas être une surprise parce que notre gouvernement libéral appuie le système de la gestion de l’offre. On y croit depuis toujours. Et oui je vous le confirme on va appuyer le projet de loi qui va permettre d’entrer dans une loi sur la protection du système», a indiqué Mme Bibeau.

Déposé en juin 2022 par le député bloquiste Luc Thériault, le projet de loi C-282 vise à interdire à la ministre des Affaires étrangères de faire des concessions touchant les produits laitiers, de la volaille et les œufs dans les traités ou ententes de commerce international.

Le BQ avait présenté un projet de loi semblable lors de la dernière législation, mais la dissolution du parlement avant l’élection de 2021 l’avait fait mourir au feuilleton.

«J’espère que cette fois-ci on se rendra au bout, a réagi jeudi le chef du Bloc, Yves-François Blanchet. La dernière fois c’était un peu facile de voter en faveur supposant que ça ne se rendrait pas au vote final avant l’élection. Cette fois-ci on espère que les élections seront assez lointaines pour que le projet de loi soit bel et bien adopté et qu’on arrête petit bout par petit bout de sacrifier des morceaux de la gestion de l’offre.»

La ministre Bibeau est confiante. «Avec tout le poids du gouvernement et l’aide du Bloc québécois, il n’y a pas à avoir d’inquiétude, le projet de loi va être adopté. On doit suivre le processus parlementaire, les comités doivent l’analyser, voir s’ils veulent l’améliorer. Mais de notre part, du côté du gouvernement, on est prêt à appuyer le projet de loi tel qu’il est.»

Réactions positives à Québec

Le système de gestion de l’offre protège 6 000 producteurs au Québec et représente 40% de l’agriculture québécoise.

«C’est une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps que j’affirme mon soutien envers le système de gestion de l’offre soutient», a commenté le ministre québécois de l’Agriculture, André Lamontagne, qui souligne que dans les accords avec l’Europe, le transpacifique et le nouvel ALENA, près de 10% du marché a été concédé.

Le directeur général de l’Union des producteurs agricoles, Charles-Félix Ross, applaudit: «Si la loi est adoptée et entre en vigueur, ça va venir enlever le réflexe de nos négociateurs à mettre la gestion de l’offre sur la table. On est content, il reste des étapes, mais le fait que les partis se rallient et qu’ils aient conscience de l’importance que ça a pour notre secteur agricole, on est heureux de ça.»