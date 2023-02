«Grande amélioration de la qualité» au centre de tri de Lachine

Le centre de tri de Lachine a nagé en pleine tourmente l’été dernier alors que l’entreprise Ricova n’arrivait pas à maximiser les opérations.

Pendant plusieurs mois, des conflits ont éclaté entre la Ville de Montréal et le recycleur qui s’est finalement retiré.

Ricova ne réussissait pas à vendre suffisamment de ballots de carton, parce que ceux-ci étaient contaminés.

Depuis, la société Via a prit le contrôle des lieux et assure maintenant avoir apporté les correctifs nécessaires.

«Moi je ne vois pas de problème avec le centre de tri comme tel», explique Jean-Sébastien Daigle, PDG de la société Via. «On travaille avec des matières entrantes qui évoluent chaque année. On est dépendant des recycleurs qu’on a au Québec donc c’est certain qu’il va y avoir des investissements à faire d’année en année.»

Les améliorations seraient dues, notamment, au nombre de trieurs qui a passé d’une dizaine à une quarantaine avec le changement de gestionnaire.

«Avec les trieurs additionnels, on a une grande amélioration de la qualité», explique Arnaud Budka, directeur de la gestion des matières résiduelles à la Ville de Montréal. «Le tri manuel amène de la flexibilité qui est plus difficile à avoir avec la mécanique.»