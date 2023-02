Grève à la caisse populaire: la direction pointée du doigt

Exténués par le manque de personnel, les employés de la Caisse populaire de Port-Cartier ont déclenché une grève de 2 jours jeudi matin.

Ils déplorent notamment le manque de leadership du directeur de la caisse et réclament son départ.

«Ça fait longtemps qu'on demande de l'aide et on n'en a pas, a indiqué Aimie Samson, une employée, à TVA Nouvelles. On a des relations difficiles, on n’a pas d'employés, on en a qui sont en maladie et d'autres qui pensent à quitter. C'est de plus en plus dur de faire rouler une caisse avec cinq employés présents.

Les problèmes de gestion seraient pourtant connus et ne dateraient pas d’hier, puisqu’ils auraient été identifiés dans un rapport diagnostique l'été dernier.

Ce dernier ferait d’ailleurs état de la fragilité financière de cette caisse populaire et de l'absence de soutien du directeur général auprès de ses employés. Le rapport soulèverait aussi une détérioration du climat de travail dans un contexte de réduction de la main-d'œuvre. La situation difficile aurait ainsi entrainé plusieurs démissions et départs en congé de maladie.

De son côté, le représentant du syndicat des métallos, Nelson Breton, a estimé que les employés de la caisse sont laissés à eux-mêmes depuis des mois.

«Le problème, c'est monsieur le directeur. Je demande à la Fédération des caisses que le directeur soit démit de ses fonctions le plus tôt possible parce que si ça continue, la caisse populaire de Port-Cartier va fermer au détriment des usagers, et ce n'est pas ça qu'on veut», a-t-il lancé.

La situation chaotique décrite par les employés alimente depuis plusieurs mois des rumeurs de fusion avec la caisse populaire de Sept-Îles.

La présidente du conseil d'administration de la caisse populaire de Port-Cartier ainsi que le mouvement Desjardins n'ont pas souhaité commenter le conflit.