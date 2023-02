Helena Bonham Carter appelle à la fin de The Crown

Helena Bonham Carter a demandé à ce que la série The Crown se termine maintenant.

«Je devrais faire attention ici aussi, mais je ne pense pas qu'ils devraient continuer, en fait, a-t-elle déclaré dans une interview pour The Guardian. Je suis dedans et j'ai adoré mes épisodes, mais c'est très différent maintenant. Quand The Crown a commencé, c'était un drame historique, et maintenant il entre en collision avec le présent.»

Cependant, l'actrice estime que la décision de mettre fin à la série appartient aux producteurs.

Selon Variety, en 2021, l'actrice a abordé la controverse entourant The Crown, concernant l'appel à un avertissement indiquant qu'il s'agit d'une fiction historique. L'émission avait été critiquée pour sa dramatisation des événements de la famille royale britannique, en particulier la relation entre la princesse Diana et le prince Charles. Dans un podcast pour la série, celle qui a incarné la princesse Margaret a déclaré que la série était un «drame», pas un «documentaire dramatique».

Helena Bonham Carter a interprété la sœur cadette de la reine Elizabeth II dans les troisième et quatrième saisons de la série, succédant à Vanessa Kirby. Lesley Manville a repris son rôle dans la cinquième saison, qui se déroule dans les années 1990.