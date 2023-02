Le carnaval de Québec reporté en raison du froid extrême

En raison du froid extrême qui s’abattra sur le Québec ce weekend, les organisateurs du Carnaval de Québec reportent son ouverture officielle.

L’évènement qui devait se tenir du 3 au 12 février aura donc lieu du 4 au 12 février.

«Nous avons décidé de retarder d’une journée le début de nos activités pour des raisons de sécurité», explique Marie-Ève Jacob, directrice générale du Carnaval de Québec. «Nous sommes conscients des désagréments que cela peut causer chez certains amateurs, mais nous sommes convaincus de prendre la bonne décision pour éviter les engelures.»

L’ouverture officielle aura donc lieu samedi le 4 février dès 10h. La soirée Électro Frette Vidéotron qui devait se tenir vendredi le 3 février est quant à elle déplacée au dimanche 5 février à compter de 19h.

Quelques recommandations lorsqu’il fait très froid

Avant de sortir :

• Habillez-vous chaudement, en portant plusieurs épaisseurs minces de vêtements amples, sous un habit coupe-vent et imperméable;

• Couvrez-vous la tête et évitez de vous découvrir les mains;

• Portez des mitaines plutôt que des gants;

• Portez des bottes chaudes et imperméables assez amples.

Une fois dehors :

• Sortez pour une courte période de temps;

• Bougez sans transpirer;

• Évitez de mouiller vos vêtements et remplacez tout vêtement mouillé le plus rapidement possible;

• Surveillez les personnes vulnérables et plus particulièrement les jeunes enfants;

• Soyez attentifs aux signaux d’alarme suivants : grelottements, frissons, picotements de la peau et engourdissements des extrémités. Si un de ces symptômes se manifeste, entrez immédiatement à l’intérieur vous réchauffer;

• En cas d’engelure, de gelure ou d’hypothermie, contactez le plus rapidement possible Info-Santé (811) ou consultez un médecin pour connaître les premiers soins appropriés à prodiguer à la personne atteinte.