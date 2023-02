Maltraitance animale: un chenil de Trois-Rivières sous la loupe du MAPAQ

Un chenil de Trois-Rivières a reçu jeudi matin la visite surprise du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour une inspection suite à de nombreuses plaintes reçues concernant le traitement infligé aux bêtes.

Les inspecteurs étaient escortés par des policiers qui, eux, n'en étaient pas à leur première visite sur les lieux. Plusieurs plaintes auraient été déposées à l'endroit des exploitants de ce chenil.

Les policiers et les inspecteurs ont visité la maison, mais surtout le bâtiment situé tout juste derrière, où se trouvait vraisemblablement le chenil. Ils ont vérifié les installations, les bâtiments, si les animaux avaient de l'eau et de la nourriture, et s'ils avaient des soins de santé adéquats.

«Le MAPAQ a une ligne, une centrale de signalement autant téléphonique qu’en ligne, pour signaler toute situation qui pourrait nuire au bien-être des animaux. Le MAPAQ est en mesure d'intervenir partout au Québec, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le bien-être animal», a expliqué Sarah Lise Hamel, directrice générale de la SPA Mauricie.

Des voisins ont confié à TVA Nouvelles recevoir fréquemment la visite de chiens sur leur balcon et leur terrain où ils font leurs besoins. Ils vont même jusqu'à nuire à la circulation.

Des voisins, qui ont refusé de parler à la caméra sous peine de représailles, ont avisé les propriétaires, mais leurs efforts sont demeurés vains. Certains ont même confié être inquiets pour la santé des chiens. Certains d'entre eux semblaient blessés et avaient de la difficulté à marcher.

En fonction de ce que les inspecteurs auront constaté sur les lieux, trois scénarios sont possibles: appliquer des correctifs dans un délai demandé; imposer un avis de non-conformité; effectuer un rapport d'infraction au ministère de la Justice et même éventuellement une saisie des animaux.

Le MAPAQ a confirmé que «les sanctions ne sauront pas connu aujourd'hui, étant donné que le dossier est acheminé par la suite au DPCP et c'est celui-ci qui poursuit le processus judiciaire.»