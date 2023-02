Sauriez-vous utiliser un défibrillateur en cas d’arrêt cardiaque?

Non, vous n’avez pas besoin d’être un professionnel du domaine médical pour opérer un défibrillateur.

Les défibrillateurs font progressivement leur entrée dans les lieux publics et sont conçus pour être utilisés par quiconque; une commande vocale vous dicte les étapes à suivre tout au long de la procédure.

Ils augmentent considérablement les chances de survie des victimes.

Il faut savoir que la console n’effectuera aucune manœuvre non recommandée, même si vous appuyez sur le bouton «choc» au mauvais moment, «donc, on ne peut pas faire de tort, on ne peut pas faire mal à quelqu’un», explique Diane Lamarre, pharmacienne et professeure à l’Université de Montréal.

N’oubliez pas, chaque seconde compte.

Voici la marche à suivre :

1. Vérifiez votre environnement. Est-il sécuritaire pour vous?

2. Vérifiez l’état de conscience de la victime.

3. Appelez le 9-1-1 si la victime est inconsciente ou dans un état grave.

4. Déballez et démarrez le défibrillateur.

5. Installez les électrodes sur le patient comme indiqué sur l’illustration.

6. Écoutez les instructions par le défibrillateur : commencez la réanimation ou appuyer sur le bouton «choc».