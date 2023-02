Sécurité routière: des policiers à bord d'un autobus scolaire

Des policiers de la Sûreté du Québec ont mené une opération visant la sécurité des élèves dans le transport scolaire, jeudi matin, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, près de Québec.

Des policiers se trouvaient à bord de l’autobus avec les enfants alors que d’autres agents se trouvaient dans des autopatrouilles le long du parcours et derrière l’autobus.

« Donc, ce qu’on faisait c’est qu’on vérifiait le comportement des conducteurs qui croisaient l’autobus, qui croisaient les signaux d’arrêt et le panneau, on vérifiait si les gens respectaient les signaux d’arrêt », a expliqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène St-Pierre.

Une opération appréciée des chauffeurs, comme Jocelyne Pelletier, qui accueillait les policiers à bord de son véhicule, et qui dit constater des comportements délinquants de la part d’automobilistes pratiquement tous les jours.

« Je vais faire mon arrêt, je vais mettre mes lumières jaunes, et eux, au lieu de ralentir, ils se dépêchent de passer. Donc j’ouvre mon « stop », un moment donné tu n’as pas le choix, et là, ils passent pareil ou ils te regardent, ils font des beaux gestes là. »

« Le gros danger est souvent autour de l’autobus scolaire. Les automobilistes, dans les débarcadères d’autobus, aux abords des écoles et tout ça, c’est là qu’est le plus grand danger et on a besoin de la Sûreté du Québec pour faire de plus en plus de prévention », a mentionné la vice-présidente de la Fédération des transporteurs par autobus, Caroline Vallée.

Le parcours s'est bien déroulé. C’est une fois rendu à l’école, alors que les enfants traversent la rue, le panneau bien en vue, que les policiers ont intercepté des conducteurs fautifs.

Au total, cinq automobilistes ont reçu des constats d’infraction, qui s’accompagnent de 9 points d’inaptitude. Un conducteur s’en est tiré avec un avertissement.

Les agents ont aussi profité de l'occasion pour revoir certaines règles de sécurité avec les jeunes.

« On peut vérifier avec eux qu’est-ce qui peut être fait de leur part aussi pour assurer leur sécurité. Donc on sensibilise à la fois les élèves et les conducteurs », a souligné Mme St-Pierre.

La sécurité des élèves est un enjeu important, alors qu’ils sont plus de 500 000 à utiliser le transport scolaire chaque jour au Québec.

« On sait que ce sont des comportements qui se produisent. D’ailleurs il y a souvent des policiers lors des patrouilles qui vont suivre les autobus scolaires dans leur circuit. Qui vont aussi patrouiller aux abords des écoles au moment de l’embarquement et du débarquement aussi des enfants pour assurer justement la sécurité », a assuré Mme St-Pierre.