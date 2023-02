«Today with Hoda and Jenna»: l’équipe de NBC débarque dans le Vieux-Québec

La ville de Québec connaît son moment de gloire au petit écran des États-Unis, jeudi matin. La populaire émission américaine Today with Hoda & Jenna du réseau NBC est présentée en direct du quartier historique, juste à temps pour le début du Carnaval de Québec... et l’arrivée du froid mordant.

Les animatrices Hoda Kotb et Jenna Bush Hager, l’une des filles de l’ancien président des États-Unis, George W. Bush, sont de passage avec leur imposante équipe dans la capitale, dans le but de tourner deux émissions devant public.

Photo Dominique Lelièvre

Leur talk show, regardé par 1,6 million de téléspectateurs, constitue la quatrième heure du célèbre programme matinal du réseau NBC, le Today Show.

Les gens intéressés à assister au tournage peuvent se rendre au Bistro 1640, situé sur la rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec, devant la place d’Armes et le Château Frontenac.

L’horaire prévoit la captation d’un premier épisode d’une heure qui sera présenté en direct, à compter de 10 h, puis d’un second à 11h 30, lequel sera diffusé vendredi.

Photo Dominique Lelièvre

Avec un refroidissement éolien de -16, ce matin, l’équipe américaine et le public doivent s’habiller chaudement, mais devraient s’éviter le pire de la vague de froid intense, qui s’installera véritablement ce soir.

«Magique»

Arrivées en ville mardi soir, les deux animatrices ont pu explorer les rues du Quartier Petit Champlain, dévaler en toboggan la glissade de la terrasse Dufferin, faire de la raquette à neige sur les plaines d’Abraham et visiter le Carnaval de Québec.

«On savait que ce serait magnifique, mais on ne pensait pas que ce serait aussi beau, aussi fabuleux. On se doutait que les gens seraient amicaux, mais pas à ce point! On savait que ça allait être magique, mais on a réellement été époustouflées», vante Hoda Kotb, en entrevue avec Le Journal.

Photo Dominique Lelièvre

Quant au froid, il ne leur fait plus peur. «On se fera bronzer samedi de retour New York, lance Jenna Bush Hager. La ville, ici, rend ça tellement facile. Tant que vous vous habillez adéquatement, vous pouvez passer la journée à l’extérieur. On a été dehors toute la journée hier.»

Une collaboratrice arrivée la semaine dernière racontera de son côté au public américain ses aventures en canot à glace, en escalade sur glace, en patinage, en ski en plus d’une nuitée à l’Hôtel de Glace.

Parmi les invités québécois de l’émission, on s’attend notamment à la participation de la chanteuse Jeanick Fournier, gagnante de la deuxième saison de Canada’s Got Talent.

La visite est commanditée par Bonjour Québec, Destination Québec cité et Destination Canada.

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec, qui a piloté le dossier, a investi près de 350 000 $ dans cette campagne dans le cadre de son «mandat de promotion de la destination du Québec», précise le ministère du Tourisme.

«Ça vaut de l’or»

Selon le directeur de Destination Québec cité, Robert Mercure, cette rare visite pourrait bien être l’un des meilleurs coups de publicité jamais réalisés pour la région de Québec visant le «très important» marché américain.

«C’est une émission majeure pour les Américains. Pour nous, cette couverture, ça vaut de l’or [...], ce sont des ligues majeures», lance-t-il, se disant «convaincu qu’on va en récolter les bénéfices pour des mois et les années à venir.»

Photo Dominique Lelièvre

Principal marché étranger de la Vieille Capitale, les États-Unis génèrent près du quart des retombées touristiques bon an, mal an, soit 350 millions $.