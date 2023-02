Un adolescent recherché pour des crimes violents à Saguenay

Un adolescent de 16 ans arrêté pour des crimes à caractère violent se serait sauvé de sa garde légale et fait désormais l’objet d’un mandat d’arrestation à Saguenay.

Le jeune suspect, Jamal Jérôme-Labbé, mesure 1,80 mètre et pèse 200 livres. Il a le teint foncé, les yeux et les cheveux bruns et parle le français. Il est d’origine autochtone.

Il serait vêtu d’une veste noire et porterait des espadrilles rouges, a indiqué le Service de police de Saguenay par voie de communiqué.

«Ne pas intervenir directement avec lui et communiquer avec le Service de police de Saguenay», a précisé le corps policier par écrit.

Toute personne qui possède de l’information est invitée à composer le 418-699-6000.