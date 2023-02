Un gros lot retrouvé au sol rendu à ses propriétaires

Une femme du Michigan a été félicitée par les autorités policières locales après leur avoir retourné un sac rempli d’argent, qu’elle a trouvé au sol, en se rendant au travail.

Diane Gordon, qui travaille dans un supermarché, dans le canton de White Lake, a trouvé environ 15 000 $ en argent liquide dans un sac en plastique, près d’un dépanneur, un soir en rentrant chez elle. Elle effectue tous ses déplacements à pied depuis que sa voiture est en panne, il y a maintenant un an.

À la découverte du sac en question, elle n’a pensé qu’à une seule chose.

«Ce sac ne m’appartient pas, et je dois appeler un agent de police», a raconté Diane, en entrevue avec «Fox 2 Detroit».

Une enquête policière a permis de retracer les propriétaires du sac, soit deux nouveaux mariés de la région. Dans le sac, il y avait également des cadeaux et des cartes leur appartenant et le tout leur a bel et bien été remis, en main propre.

Bien qu’elle aurait pu décider de garder l’argent, Mme Gordon savait que la bonne chose à faire était de signaler sa trouvaille. De fait, comme l’ont indiqué des policiers, l’achat d’une voiture aurait été très bénéfique pour elle, et ce à long terme.

«Ça ne lui a jamais vraiment traversé l’esprit de garder cet argent, a expliqué le Lieutenant Matthew Ivory, de la police locale.

Vivre sans voiture implique de manquer certains événements importants pour Mme Gordon. C’est pour cette raison qu’un GoFundMe a été initié par la femme d’un des policiers pour l’aider à se procurer un véhicule.

«Parce qu’on a besoin de plus de Diane dans notre monde», a conclu M. Ivory.