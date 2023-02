Un radar photo payant dans la réserve faunique des Laurentides

Le radar photo dans la réserve faunique des Laurentides rapporte des milliers de dollars par année au ministère des Transports du Québec.

En 2022, 226 contraventions pour vitesse excessive ont totalisé 35 002 $ en amendes, leur moyenne se situant à 154 $.





Depuis l’installation du dispositif en octobre 2015, 4079 contraventions ont été données, permettant de récolter près de 540 000 $. Pour l'instant, le ministère des Transports n'entend pas rendre le radar permanent.

Au Québec, on compte 54 radars photo sur tout le territoire : 30 sont permanents, 11 sont seulement pour la vitesse et les 19 autres détectent la vitesse et les passages interdits aux feux rouges.

Depuis 2015, quatre municipalités du Québec participent à un projet-pilote qui leur permet d'avoir des radars photo sur leur territoire. Un autre déploiement est prévu pour la fin de 2023 ou le début de 2024.

La Ville de Saguenay a levé la main il y a déjà plusieurs années pour avoir l’autorisation d’en déployer sur son territoire, surtout pour les appareils de détection automatisée aux feux rouges. Le MTQ analyserait toujours les demandes.

L'efficacité de ces radars a été prouvée avec les années :

- le pourcentage de véhicule qui excède la limite prescrite est passé de 59 % à 13 %;

- la vitesse moyenne a diminué de 11 km/h;

- le nombre d'accidents a diminué entre 12 % et 29 %.