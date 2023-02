Une mannequin Instagram accusée d’avoir tué son père pour une chicane au sujet d’un ordinateur portable

Une mannequin Instagram est accusée d’avoir tué son père en le poignardant pendant qu’il dormait en raison d’une chicane au sujet d’un ordinateur portable.

La jeune femme de 22 ans, Nikki Secondino est accusée d’avoir assassiné son père avec un marteau et un couteau, en plus d’avoir blessé sérieusement sa sœur avec un couteau alors qu’elle tentait de s’interposer, selon un communiqué du bureau du procureur du district de Brooklyn, aux États-Unis.

L’enquête a permis de déterminer qu’«avant l’incident, l’accusée et son père ont eu une dispute verbale au sujet d’un ordinateur portable. Le 29 décembre 2022, vers 5h20 du matin, l’accusée aurait attaqué Carlo Secondino, 61 ans, alors qu’il dormait sur le divan», indique le communiqué.

Nikki Secondino l’aurait frappé avec un marteau à plusieurs reprises, puis l’aurait poignardé avec un couteau de cuisine, selon les preuves récoltées.

La sœur de 19 ans de la mannequin Instagram a tenté d’intervenir après avoir entendu le vacarme dans le salon.

Elle aurait alors été poignardée au corps, aux mains et au visage. Elle a dû subir une opération en raison de ses blessures.

«L’accusée s’est ensuite précipitée à l’extérieur de la maison et a affirmé aux policiers que deux personnes étaient entrées dans sa maison, avaient tué sa sœur et son père et l’avaient agressée sexuellement», selon le communiqué.

Les enquêteurs ont, par la suite, déterminé que sa version des faits était fausse.

La jeune femme et son père avaient déjà eu des incidents de violence domestique par le passé.

Le père avait aussi déjà exprimé qu’il avait peur de l’accusée, rapporte le communiqué.