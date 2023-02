Une nouvelle station-service ouvre ses portes à Saint-Roch-de-Mékinac

Pour la première fois depuis sept ans, les citoyens de Saint-Roch-de-Mékinac, en Mauricie pourront faire le plein dans leur municipalité, puisqu’une nouvelle station-service a ouvert ses portes sur la route 155, et ce, au grand plaisir des automobilistes et du voisinage.

C'est grâce à Patrick et Chantal, un couple originaire de Sainte-Thérèse et qui a adopté le coin, que ce service est de retour.

«C'est un beau village, une belle région, on a la rivière Saint-Maurice en arrière, un camping, plein d'activités, et il n'y avait rien. C'est incroyable! Depuis le début de l'ouverture mardi passé, les gens entrent en criant : “Enfin”! On a reçu des cadeaux, des fleurs, c'est impressionnant», a raconté la copropriétaire du Proxi Extra, Chantal Lapointe.

Avec entre autres de l’essence, un comptoir de prêt-à-manger et un coin SAQ, les propriétaires souhaitaient rendre le plus de produits accessibles aux clients.

Deux études de marché nécessaires

«Touristes, citoyens, camionneurs, puis les familles, ceux qui voyagent entre, par exemple, Montréal et Saguenay-Lac-Saint-Jean, on veut être la destination de choix pour arrêter. On a de tout ici», a expliqué l'autre copropriétaire de la station-service, Patrick Duchesne.

«Depuis l'ouverture de cette nouvelle station-service-là, il y a des gens qui s'informent pour avoir des terrains à Saint-Roch, des investisseurs, etc.», a affirmé la mairesse de la municipalité, Rita Dufresne.

Le projet de 1,8 million $ a vu le jour en un an, avec presque aucune embuche.

«On sait qu'à Hydro-Québec, il y avait de gros problèmes de perte d'électricité à certains endroits et il y avait aussi beaucoup de demandes de branchements pour de nouvelles maisons et commerces», a ajouté la députée caquiste dans Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, qui a répondu présente pour aider les investisseurs.

L'établissement est encore en période de rodage, entre autres pour la variété de produits et les heures d'ouverture.

Maintenant que le projet de station-service tire presque à sa fin, d’autres plans se dessinent dans le coin.

À droite de l'établissement, des entrepreneurs souhaitent aménager une aire de repos; de l'autre côté, il y a aura des bornes de recharge pour les véhicules et les poids lourds électriques. Un parc à chien devrait aussi voir le jour, éventuellement.

Le ruban officiel sera coupé vendredi en après-midi par les propriétaires en compagnie de plusieurs personnalités politiques, en plus de l'entrepreneur en construction qui a pris part au projet.