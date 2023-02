«À cette température, la peau exposée au froid gèle en quelques minutes»

Une engelure est vite arrivée avec le froid polaire qui s’abat présentement sur la province, il est important de connaître les risques pour votre corps. Voici quelques conseils pour les éviter et les soigner.

Avec les températures annoncées, Marie-Gabrielle Delisle, assistante-infirmière-chef en traumatologie au CHU Ste-Justine estime qu’il est mieux de rester à l’intérieur.

«Le seuil à retenir c’est une température de -25 qui comprend le refroidissement éolien», explique-t-elle. «À cette température, la peau qui est exposée au froid gèle en seulement quelques minutes.»

Quels sont les signes à surveiller?

Les premiers endroits à surveiller, ce sont les extrémités du corps, notamment, les orteils, les doigts, les oreilles, le menton, le nez et les joues.

«Pour des engelures plutôt légères, la peau va devenir rouge et sera enflée avec un peu de picotements. Vers un niveau d’engelure modéré, on va voir la peau devenir grisâtre et les picotements se transforment en fourmillement plus douloureux. Ensuite, si c’est plus sévère, on peut voir apparaître des cloques, une peau grisâtre et une perte de sensibilité», énumère Mme Delisle. «Ce sont des signes auxquels il faut porter attention.»

Comment prévenir une engelure?

Mme Delisle affirme qu’une engelure peut survenir très rapidement et qu’il existe plusieurs façons de les prévenir.

«Il faut couvrir nos extrémités avec une tuque, un cache-cou et privilégier les mitaines plutôt que les gants», dit-elle. «Si on est à l’extérieur, rester actif peut nous aider à prévenir une engelure, mais on peut quand même avoir certaines zones qui sont exposées sans qu’on ressente le froid.»

Elle explique que de s’hydrater avec des boissons tièdes ou chaudes peut nous réchauffer, mais qu’il faut privilégier les pauses à l’intérieur.

Quoi faire en cas d’engelure?

Dès qu’une engelure survient, il faut se mettre à l’abri, retirer les vêtements mouillés et bouger les parties qui sont touchées par l’engelure, ce qui aidera la circulation sanguine.

«On doit éviter de frotter ou de masser la peau, car ceci peut la briser», dit Mme Delisle. «Si on a accès à de l’eau tiède, on peut mettre nos mains sous l’eau pour tenter de les réchauffer et les dégeler progressivement, mais il faut éviter l’eau très chaude.»

Mme Delisle rappelle évidemment l’importance de consulter un spécialiste de la santé lorsque c’est possible en cas d’engelure.

«Une fois que notre peau est dégelée, si on ne retrouve pas l’aspect usuel de notre peau, ou si ça fait 30 minutes qu’on s’affaire à dégeler les doigts ou les pieds et que ce n’est toujours pas dégelé, ça vaut la peine d’aller consulter un médecin», rappelle-t-elle.