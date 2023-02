D'anciens ministres libéraux se seraient dits «très heureux» des propos tenus jeudi par Gaétan Barrette à l’émission «La Joute», selon l’analyste politique Yasmine Abdelfadel.

C’est ce qu’elle a mentionné lors d’une intervention à l’édition de vendredi de «La Joute», indiquant du même coup que dans le caucus libéral, les réactions aux propos de l’ancien ministre sont aux antipodes.

«Il y a ceux qui aujourd’hui sont dans le caucus et qui disent que peut-être qu’il n’a pas tort, mais il ne fait rien pour nous aider, explique-t-elle. Et il y a les autres, ceux qui ont vécu la même chose que Gaétan Barrette et qui disent "enfin quelqu’un qui dit ce qu’on a vécu".»

Selon l’ancienne attachée de presse, plusieurs ministres libéraux auraient souffert du «manque d’empathie» des premières années du gouvernement Couillard.

Cela expliquerait que plusieurs se reconnaitraient dans les propos de M. Barrette.

«Plusieurs ministres ont payé de leur carrière politique parce qu’ils ont défendu un plan qui n’était pas nécessairement le leur, dit-elle. C’était celui de Martin Coiteux, et lui n’a jamais eu besoin de se défendre de ces décisions-là. Il y en avait beaucoup des anciens ministres qui étaient très heureux de la sortie de Gaétan Barrette hier.»

