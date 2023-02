Coup d'envoi reporté au Carnaval de Québec: voici cinq choses à savoir pour le premier week-end des festivités

Après le faux départ de vendredi causé par la vague de froid, le maire Bruno Marchand remettra symboliquement les clés de la Ville à Bonhomme, samedi à 14h, donnant ainsi le coup d’envoi de la 69e présentation du Carnaval de Québec. L’enthousiasme est à son comble pour cette première édition « normale » depuis trois ans, même si les températures mordantes continueront de jouer les trouble-fêtes samedi. Voici cinq choses à savoir pour profiter de ce premier week-end des festivités.

Photo Stevens LeBlanc

Des conditions parfaites pour la course en canot

La traditionnelle course en canot fait officiellement son retour dimanche au port de Québec, elle qui n’avait pu avoir lieu en raison des règles sanitaires en 2021 et 2022. « Avec les températures annoncées dimanche, c’est parfait pour que la glace soit suffisamment présente et que les canotiers puissent opérer », souligne Charles- André Paris, chef des opérations au Carnaval.

Rendez-vous au camping de bonhomme

En nouveauté cette année, le Camping de Bonhomme Vidéotron propose entre autres une course virtuelle en karts de golf, un mont de glace de 30 pieds et une piscine à balles sous un igloo géant. À place D’Youville, la glissade urbaine de 500 pieds de long devrait également plaire aux amateurs de sensations fortes. Dans de nombreux quartiers de Québec, il sera aussi possible de découvrir les sculptures de neige et de glace de la Virée Banque Scotia.

Le grand retour du défilé de nuit

L’absence remarquée depuis deux ans des défilés de nuit est maintenant chose du passé. Samedi soir, l’activité effectue son grand retour dans la basse-ville. Dès 17 h 30, plus de 300 artistes et neuf séquences différentes vont déambuler sur la 3e Avenue à Limoilou dans un spectacle d’une durée approximative de 35 minutes qui se veut « rythmé » et « dansant ». Un après-défilé aura lieu jusqu’à 23 h avec la participation de commerçants et d’artistes de cirque. Un deuxième défilé aura lieu samedi prochain sur Grande Allée.

Des partys musicaux à voir

Cette 69e édition du plus grand carnaval d’hiver au monde pourrait bien être l’une des plus musicales jamais tenue.

Avec sa scène chauffante et son nouveau dôme au cœur du Palais de Bonhomme, pas moins de cinq soirées d’envergure sont proposées, dont deux en fin de semaine : la Soirée Franco Vidéotron avec Alfa Rococo et Ariane Moffatt, samedi soir, et la Soirée Électro Frette Vidéotron, dimanche, avec les artistes Domeno, Zagata, Mandiz, Vlouue et Borgeous. Ce dernier, un DJ américain, est notamment connu pour son morceau Tsunami qui a obtenu une reconnaissance mondiale en 2013.

Les jeunes familles invitées à rester chez elles samedi

En cette première journée officielle de Carnaval, la météo continue de jeter une petite ombre sur l’événement. La Santé publique régionale rappelle dans un communiqué que la température ressentie pourrait atteindre -33 samedi, si bien que les groupes vulnérables, y compris les enfants d’âge primaire et préscolaire, les personnes âgées et celles présentant une maladie chronique, « devraient même éviter de participer aux activités du Carnaval de Québec ». La précaution est de mise pour tous les participants, insistent les autorités sanitaires.