De faux espoirs pour des parents qui croyaient avoir obtenu une place en garderie pour leur enfant

Des dizaines de parents de Québec ont vécu toute une déception un peu plus tôt cette semaine alors qu’ils croyaient enfin avoir trouvé une place en garderie pour leur enfant. Ils ont appris que le message qu’ils ont reçu mercredi dernier leur annonçant que leur bambin était accepté dans une toute nouvelle installation qui ouvrira ses portes à Sainte-Foy au printemps leur a finalement été envoyé par erreur.

« Depuis le temps qu’on cherche, on était vraiment contents. C’était comme un miracle qui était tombé du ciel. Une garderie subventionnée toute neuve qui nous offrait une place », a raconté Katerine Savard.

Après des mois de recherche, la jeune mère de famille croyait enfin avoir trouvé une garderie pour son fils. Le problème, c’est que le même message a été envoyé par erreur à 148 familles, alors que la nouvelle installation pourra accueillir 80 enfants. Les parents ont rapidement été avisés du malentendu, mais le cafouillage a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

« Ça m’a donné un coup de pelle dans la face quand j’ai su que c’était un faux message, parce que je pensais enfin avoir trouvé », a lancé Élise Gingras.

La copropriétaire de la garderie Esprit de famille reconnait que la situation est extrêmement décevante pour les parents.

« Aujourd'hui, ce qu’on veut, c’est présenter nos excuses évidemment. Faire la lumière sur les raisons pour lesquelles ce bogue est apparu. Puis, surtout, concentrer notre énergie pour répondre rapidement aux parents, qui ont vécu une vague d'émotions assez intense. On sait dans quelle problématique on se trouve actuellement, avec la pénurie de places », s’est excusée Mélissandre Ruffo.

Même si elle trouve la situation difficile, Mme Gingras refuse de jeter le blâme sur la garderie.

« Je ne blâme personne, des erreurs, ça arrive de toute façon. Ce que je trouve le plus plate dans tout ça, c’est qu’en général c’est juste impossible de trouver une garderie. »

La situation est aussi extrêmement pénible pour Mme Savard, qui s’inquiète pour son retour au travail prévu en mars prochain.

« C’est difficile de ne pas savoir si je vais pouvoir retourner travailler et faire de l’argent, parce que le congé achève. »

Mme Ruffo assure que les dirigeants de la garderie feront de leur mieux pour corriger la situation le plus tôt possible.

« On veut travailler très très très fort pour répondre rapidement à ces parents et qu’ils puissent savoir rapidement si oui ou non ils ont une place à la garderie. »

Les 80 enfants seront sélectionnés selon les critères habituels déjà établis par la Place 0-5, dont l’ancienneté sur la liste et l’âge de l’enfant. Les parents de ces enfants recevront un courriel de la part de la garderie d'ici le 10 février.