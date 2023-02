Déclarée morte, elle suffoque dans son sac mortuaire

Un établissement de soins pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans l'Iowa, aux États-Unis, est condamné à une amende de 10 000 $ après avoir déclaré le décès d'une femme qui a ensuite été retrouvée vivante lorsqu'un directeur des pompes funèbres a ouvert sa housse mortuaire.

Décès confirmé

La femme de 66 ans, qui n'a pas été identifiée, a été admise le 20 décembre dans l'établissement Glen Oaks Alzheimer's Special Care Center à Urbandale, en Iowa, en raison d'une «dégénérescence sénile du cerveau», selon les documents. Elle a été admise à l'hospice le 28 décembre.

Le 3 janvier, selon le rapport, «à 6 heures du matin, la bouche de la résidente no 1 était ouverte, ses yeux étaient fixes et elle ne respirait pas. [L'infirmière] n'a pas pu trouver le pouls apical de la résidente no 1 à l'aide de son stéthoscope. Elle a placé sa main sur l'abdomen de la résidente no 1 et n'a noté aucun mouvement.»

La famille a donc été contactée, puis un salon funéraire a été appelé, selon les dossiers.

L'infirmière et le directeur des pompes funèbres, qui sont arrivés du Ankeny Funeral Home and Crematory pour récupérer la femme, ont tous deux signalé l'absence de signes de vie vers 7 h 38.

Encore en vie

À la grande surprise du personnel du funérarium, et malgré les nombreuses auscultations dont la femme avait été l’objet, celle-ci était néanmoins toujours en vie.

«Vers 8 h 26, le personnel du funérarium a ouvert le sac et a observé que la poitrine de la résidente no 1 bougeait et qu'elle haletait pour respirer. Le salon funéraire a alors appelé le 911 et l'hospice», indique le rapport de l'État.

Après avoir été emmenée dans un premier temps aux urgences locales pour y recevoir des soins, les médecins ont constaté qu'elle respirait, mais ne réagissait pas.

Elle a ensuite été renvoyée à l'hospice le 3 janvier, en raison de ses directives anticipées, selon le rapport.

L'établissement a signalé l'incident au département des inspections et des appels de l'Iowa (DIA) le 4 janvier.

Selon les documents, la femme est décédée à Glen Oaks le jour suivant, avec sa famille à ses côtés.