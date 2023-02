EN VIDÉO | Décriant le «privilège blanc», il percute un médecin à vélo puis le poignarde

Un médecin urgentiste a été tué après avoir été fauché par une Lexus, puis poignardé à mort par le conducteur lors d'un incident de rage au volant.

Le Dr Michael Mammone, âgé 58 ans, circulait à vélo sur la Pacific Coast Highway, en Californie aux États-Unis, lorsqu'il a été renversé par une Lexus blanche ayant brûlé un feu rouge à une intersection, mercredi vers 15 heures.

Le conducteur du véhicule, Vanroy Evan Smith, âgé 39 ans, est alors sorti de sa voiture et a mortellement poignardé le cycliste à plusieurs reprises dans le dos, tandis que des passants courageux le plaquaient au sol.

Des témoins affirment qu'il tenait un pistolet à billes lorsqu'il s'est approché du Dr Mammone, marié et père de deux enfants, et qu'il criait des insultes raciales sur le «privilège blanc», selon ABC7.

La police a affirmé que les deux hommes étaient de parfaits inconnus.

«Aucune relation connue»

Une vidéo choquante montre le moment où Smith, comptable de formation, a percuté le cycliste. On y voit la Lexus traverser le carrefour à toute vitesse et projeter le médecin et son vélo en l'air.

M. Smith peut ensuite être vu se dirigeant vers le Dr Mammone pour l'attaquer à nouveau avant que des témoins ne l'emmènent de force.

Le département du shérif du comté d'Orange a déclaré que les enquêteurs n'étaient pas au courant des insultes et a ajouté qu'il n'y avait «aucune relation ou motif connu» pour le meurtre.

Les autorités ont découvert le médecin allongé dans l'intersection, souffrant de graves blessures. Un couteau a aussi été retrouvé sur les lieux.

Bien que des témoins aient affirmé avoir vu une sorte d'arme à feu, les autorités n'ont pas confirmé l’information.

Le sergent Michael Woodruff a également fait l'éloge des témoins de la scène qui ont arrêté M. Smith, qualifiant leurs actions de «courageuses et héroïques».

M. Smith, père de deux enfants, a été arrêté et inculpé de meurtre. Il doit comparaître devant le tribunal plus tard dans la journée de vendredi.

«Il a sauvé tant de vies»

Le Dr Mammone travaillait comme médecin urgentiste à l'hôpital Providence Mission de Laguna Beach depuis 2011. Il avait obtenu son diplôme de la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud en 1993.

L'hôpital a déclaré : «Nous sommes abasourdis par cette tragédie dévastatrice. Toute la famille de l'hôpital Mission pleure la perte d'un médecin et ami incroyable.»

Il laisse derrière lui sa femme Julie, infirmière dans le même hôpital, et deux fils, Nick et Jon.

La cardiologue Dawn Aatwal a ajouté : «C'est l'ironie de toute cette histoire. Si un patient avait été amené dans son état, il aurait fait tout ce qu'il pouvait pour le sauver.»

«Il a sauvé tant de vies ici, et il est mort tout près de l'endroit où il a sauvé des centaines de vies», a ajouté le cardiologue.