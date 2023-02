Trente Québécois signent une lettre d’appui à Amira Elghawaby

Une trentaine de Québécois ont signé une lettre d’appui à la nouvelle représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby.

• À lire aussi: Blanchet réclame le départ d’Amira Elghawaby et blâme Justin Trudeau

• À lire aussi: Amira Elghawaby s'«excuse sincèrement» de ses propos sur les Québécois

• À lire aussi: Affaire Elghawaby: «Ses excuses, c’est du cha-cha-cha sémantique»

Sa nomination par le premier ministre Justin Trudeau a semé la controverse, notamment en raison de propos qu’elle a tenus par le passé sur les Québécois, qui semblaient habités, disait-elle, par un « sentiment antimusulman ».

Les signataires de la lettre, parmi lesquels on retrouve des philosophes, des avocats, des professeurs ainsi que des membres de la communauté musulmane se disent « sensibles aux préoccupations qui ont été soulevées depuis sa nomination », mais ils se disent également « d’avis qu’il faut donner la chance à Madame Elghawaby d’exercer et de remplir le mandat pour lequel elle a été nommée ».

« Elle s’est exprimée, elle a donné des excuses mercredi, donc, je pense qu’on doit donner la chance au coureur maintenant », a souligné le président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi.

Des excuses qui n'ont cependant pas convaincu le gouvernement de la CAQ ni le Bloc québécois, qui continuent de réclamer sa démission.

« On tient beaucoup à ce poste, vraiment. Et on veut qu’on passe très rapidement à l’action vu que ç’a été une demande du Sommet des leaders musulmans de tout le Canada pour la lutte contre l’islamophobie », a mentionné M. Labidi.

Des rencontres avec des leaders politiques québécois sont prévues dans les prochains jours, est-il mentionné dans la lettre.

