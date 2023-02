Deux syndicats du transport scolaire en grève

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des autobus R.M.–CSN et le Syndicat d'Autobus Terremont Ltée–CSN prévoient déclencher une grève générale illimitée au matin du 15 février prochain.

• À lire aussi: Vote de grève générale illimitée pour des chauffeurs d’autobus de la région de Québec

• À lire aussi: STLévis : les chauffeurs d'autobus voteront dimanche soir

«Dans le contexte actuel d'inflation et de rareté de main-d'œuvre, les salaires que nous recevons sont totalement insuffisants. Il faut que notre métier soit valorisé et que les salaires suivent les responsabilités qui sont les nôtres. Nous avons des horaires coupés qui nous font travailler de très tôt le matin à tard en fin de journée, sans compter qu'il n'est pas de tout repos de conduire jusqu'à 72 élèves de leur demeure à l'école. Nous voulons avoir notre juste part des sommes qui ont récemment été octroyées aux transporteurs, et c'est maintenant que nous la voulons», a déclaré le président du syndicat, Robert Dubois.

«Au Centre de services scolaire des Affluents, chaque jour, nous avons de 5 à 10, même 20 circuits et parfois plus qui ne sont pas couverts, parce que nous manquons de conductrices et de conducteurs. Nous tentons de respecter notre engagement d'offrir le service en ajoutant des détours à nos routes habituelles, mais force est de constater que cette situation n'est pas viable à moyen et à long terme. Pour nous, il est impossible d'attirer de nouveaux employés avec une échelle salariale variant de 14,49 $ à 18,02 $», a ajouté Linda Talbot, présidente du Syndicat d'Autobus Terremont Ltée–CSN.

Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022, le Syndicat d'Autobus Terremont Ltée–CSN a voté la grève générale illimitée à 100 %, le 18 octobre dernier.

De son côté, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des autobus R.M.–CSN est sans contrat de travail depuis le 31 août 2021 et a adopté un mandat de grève générale illimitée à 97 % le 21 janvier dernier.