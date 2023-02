EN IMAGES | Une comète verte visible pour la 1re fois depuis l’ère de glace observée

Une comète verte qui a effectué son passage le plus près de la Terre, dans la nuit de mercredi à jeudi, fascine les amateurs d’observation de ciel étoilé.

La comète a été découverte en mars par des astronomes à l’observatoire Palomar du comté de San Diego, en Californie, selon CNN.

L’orbite autour du soleil du corps céleste, appelé C/2022 E3 (ZTF), fait en sorte qu’il traverse les confins du système solaire.

C’est ce qui explique pourquoi il a fallu autant de temps pour que la comète passe de nouveau près de la Terre, selon The Planetary Society, cité par CNN.

À son plus près, la comète se trouvait à une distance allant entre 42 millions de km et 44 millions de km, selon EarthSky.

Le passage de la comète est un événement unique et exceptionnel.

«Cette comète a commencé son périple dans les endroits les plus lointains de notre système solaire et pourrait même complètement quitter le système solaire après ce passage, donc capturer cet événement historique a été extraordinaire», s’est réjoui Imran Sultan, un étudiant en astrophysique au Centre interdisciplinaire d’exploration et de recherche en astrophysique de l’université Northwestern, dans un courriel à CNN.