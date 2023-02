«Je l’avoue, j’ai trop consommé d’alcool durant la pandémie» - Richard Martineau

Richard Martineau passe aux aveux concernant sa consommation d’alcool des dernières années. «Pendant la pandémie, comme tout le monde, j’ai trop consommé d’alcool. C’était ma façon de passer au travers du stress.»

Notre chroniqueur détaille sa routine alcoolisée. «Dès 17h, c’était le gin tonic. Après ça en cuisinant un petit verre de vin et pendant que je mangeais deux petits verres de vin. Puis, tu regardes un film ou une série, un petit verre de blanc. Je me suis dit: ❝Ma consommation d’alcool ne s’en va pas dans le bon sens, c’est dans une pente descendante.❞ J’ai décidé de lever le pied», explique-t-il.

Moins d’alcool a eu un effet bénéfique sur Richard Martineau. «Depuis quelques mois, le weekend, je prends un ou deux verres et j’ai perdu 25 lb. Je vais m’entraîner au gym. Je suis une autre personne totalement et je ne me réveille pas à 3h du matin.»

Notre chroniqueur soutient ne pas vouloir faire la morale aux autres. «Je ne fais pas la leçon aux gens. L’alcool est une drogue légale aussi toxique que d’autres drogues illégales. [...] Je suis content de mon choix. C’est le temps de réfléchir à notre relation avec l’alcool [lors du Défi 28 jours sans alcool].»

