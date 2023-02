Le parc industriel 40-55 entame un important virage environnemental

L'expansion du parc industriel 40-55 à Trois-Rivières subit une importante cure minceur environnementale dans le scénario revu et corrigé dont TVA Nouvelles a pu obtenir copie.

La grande majorité des superficies sensibles seront épargnées et 83 des 112 hectares de milieux humides vont être protégés.

«Plus aucune tourbière ne sera touchée. Plus aucune. Pas cinq pouces carrés. Rien», a martelé Mario de Tilly, directeur d'Innovation et développement économique (IDE).

Sous la pression d'un groupe d'élus municipaux et d'un mouvement d'opposition écologiste, la Ville a dû refaire ses devoirs. L'aspect environnemental prédomine dans la nouvelle mouture du projet de prolongement du parc industriel.

«La Ville et IDE jugent que l'extension du Carrefour 40-55, phase 2, représente le meilleur choix d'implantation après analyse détaillée», peut-on lire dans le document de présentation.

Seules pourront s'y installer «les entreprises sobres en matière énergétique et qui contribuent à la décarbonation du milieu trifluvien».

Elles devront, en plus, verser une contribution environnementale de 7 $ le mètre carré développable. L'argent ira au fonds environnemental Éclore «en vue de maintenir la biodiversité, de valoriser et de maintenir en bonne santé nos milieux humides. C'est de loin la formule la plus généreuse de toutes les villes canadiennes», a renchéri Mario de Tilly.

Rien ne semble avoir été oublié, même «de déplacer les salamandres à quatre orteils présentes dans les milieux visés par les travaux, vers les milieux protégés».

Le développement même partiel de ces superficies industriels est présenté comme primordial pour la santé économique de la ville de Trois-Rivières. Sur une période de 30 ans, les revenus de taxation de ce parc industriel atteindront 357 millions $.